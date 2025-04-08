Трейлер фильма ужасов "Ритуал" с Аль Пачино уже в сети — видео
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Трейлер фильма ужасов "Ритуал" с Аль Пачино уже в сети — видео

Почему стоит посмотреть хоррор "Ритуал"
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Источник:  online.ua

Уже в скором времени на большие экраны выйдет долгожданный хоррор "Ритуал" (The Ritual), который расскажет о самом задокументированном случае экзорцизма в истории. Главную роль в картине сыграл легендарный голливудский актер Аль Пачино.

Главные тезисы

  • Сюжет киноленты вращается вокруг серии сложных экзорцизмов, направленных на изгнание демонов из молодой девушки.
  • Аль Пачино сыграл святого отца Теофилуса Ризингера, который стал жертвой кризиса веры.

Почему стоит посмотреть хоррор "Ритуал"

В центре сюжета — история изгнания демонов из Эммы Шмидт, также известной как Анна Эклунд.

Фильм расскажет, как сразу двое священников на свой страх и риск решились провести серию сложных экзорцизмов, чтобы спасти девушку, страдающую от ужасной одержимости.

Однако в этом непростом деле им помешают собственные грехи и темное прошлое, о котором никто не знал до сих пор.

Смогут ли они одолеть Сатану, если еще не победили своих внутренних демонов?

На этот раз Аль Пачино досталась непростая роль — он сыграл святого отца Теофилуса Ризингера, руководящего ритуалом изгнания демонов, и параллельно пытающегося разобраться с собственным кризисом веры.

Что важно понимать, персонаж Теофилуса также реальный. Более того, немец Ризингер является едва ли не самым популярным экзорцистом в Америке, ведь провел там около 22 обрядов изгнания, что является рекордным количеством.

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