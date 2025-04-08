Трейлер горору "Ритуал" з Аль Пачино уже в мережі — відео

Уже незабаром на великі екрани вийде довгоочікуваний фільм жахів "Ритуал" (The Ritual), який розповість про найбільш задокументований випадок екзорцизму. Головну роль у стрічці зіграв легендарний голлівудський актор Аль Пачино.

Чому варто подивитися горор “Ритуал”

У центрі сюжету — історія вигнання демонів з Емми Шмідт, також відомої як Анна Еклунд.

Фільм розповість, як одразу двоє священників на свій страх та ризик наважилися провести серію складних екзорцизмів, щоб врятувати дівчину, яка страждала від жахливої одержимості.

Проте у них на заваді стануть власні гріхи й темне минуле, про яке ніхто не знав досі.

Чи зможуть вони здолати Сатану, якщо досі не перемогли своїх внутрішніх демонів?

Цього разу Аль Пачино дісталася непроста роль — він зіграв святого отця Теофілуса Різінгера, який керує ритуалом вигнання демонів, і паралельно намагається розібратися з власною кризою віри.