Трейлер финала сериала "Добрые предвестники" появился в сети — видео

Вышел трейлер финала фэнтези-сериала "Добрые предвестники"

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер финального эпизода чернокомедийного фэнтези-сериала "Добрые предвестники" (Good Omens).

В центре сюжета сериала, основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, — демон Кроули и ангел Азирафаил, которые настолько полюбили жизнь на Земле, что объединились, чтобы предотвратить приход Антихриста и финальную битву между Раем и Адом.

Главные роли в сериале исполнили Дэвид Теннант (сериалы "Доктор Кто", "Бродчерч", "Джессика Джонс") и Майкл Шин (франшиза "Другой мир", "Фрост против Никсона", "Ночные звери").

Напомним, первый сезон сериала "Добрые предвестники" вышел еще в 2019 году и получил преимущественно положительные отзывы. Впрочем, потребовалось целых два года, чтобы создатели шоу объявили о его продлении, и еще два года на его выпуск летом 2023 года.