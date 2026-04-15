Трейлер финала сериала "Добрые предвестники" появился в сети — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Теннант
Читати українською
Источник:  online.ua

Грандиозный финал сериала с Дэвидом Теннантом и Майклом Шином выйдет 13 мая 2026 года.

Главные тезисы

  • Трейлер финала сериала "Добрые предвестники" показывает эпический финал с участием Дэвида Теннанта и Майкла Шина.
  • В сериале главные герои - демон Кроули и ангел Азирафаил объединяются для предотвращения прихода Антихриста.

Вышел трейлер финала фэнтези-сериала "Добрые предвестники"

Стриминговый сервис Prime Video показал трейлер финального эпизода чернокомедийного фэнтези-сериала "Добрые предвестники" (Good Omens).

В центре сюжета сериала, основанного на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана, — демон Кроули и ангел Азирафаил, которые настолько полюбили жизнь на Земле, что объединились, чтобы предотвратить приход Антихриста и финальную битву между Раем и Адом.

Главные роли в сериале исполнили Дэвид Теннант (сериалы "Доктор Кто", "Бродчерч", "Джессика Джонс") и Майкл Шин (франшиза "Другой мир", "Фрост против Никсона", "Ночные звери").

Напомним, первый сезон сериала "Добрые предвестники" вышел еще в 2019 году и получил преимущественно положительные отзывы. Впрочем, потребовалось целых два года, чтобы создатели шоу объявили о его продлении, и еще два года на его выпуск летом 2023 года.

В декабре 2023 стало известно о продолжении сериала на третий сезон, однако в сентябре 2024 года работа остановилась на фоне обвинений в адрес его создателя Нила Геймана в сексуальном насилии. Вскоре писатель добровольно покинул проект, а студия объявила о планах снять вместо полноценного третьего сезона один 90-минутный финальный эпизод.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Netflix обнародовал актерский состав игрового сериала о "Скуби-Ду"
"Скуби-Ду"
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Тизер нового сериала о Гарри Поттере стал самым популярным в истории HBO
Поттер
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Трейлер нового сериала "Получеловек" поразил сеть — видео
Сериал "Получеловек" — почему его стоит посмотреть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?