Трейлер фіналу серіалу "Добрі передвісники" з'явився у мережі — відео
Джерело:  online.ua

Грандіозний фінал серіалу з Девідом Теннантом і Майклом Шином вийде 13 травня 2026 року.

  • У мережі з'явився трейлер фінального епізоду серіалу “Добрі передвісники” з Девідом Теннантом і Майклом Шином.
  • Головні герої цього чорнокомедійного фентезі-серіалу - демон Кроулі та ангел Азірафаїл, які об'єднуються, щоб запобігти приходу Антихриста.

Стрімінговий сервіс Prime Video показав трейлер фінального епізоду чорнокомедійного фентезі-серіалу "Добрі передвісники" (Good Omens).

У центрі сюжету серіалу, заснованого на однойменному романі Террі Пратчетта та Ніла Геймана, — демон Кроулі та ангел Азірафаїл, які настільки полюбили життя на Землі, що об'єдналися, аби запобігти приходу Антихриста та фінальній битві між Раєм і Пеклом, що загрожують існуванню Землі.

Головні ролі в серіалі виконали Девід Теннант (серіали "Доктор Хто", "Бродчорч", "Джессіка Джонс") і Майкл Шин (франшиза "Інший світ", "Фрост проти Ніксона", "Нічні звірі").

Нагадаємо, перший сезон серіалу "Добрі передвісники" вийшов ще у 2019 році й отримав переважно позитивні відгуки. Втім, знадобилося цілих два роки, щоб творці шоу оголосили про його продовження, і ще два роки на його випуск влітку 2023 року.

У грудні 2023 року стало відомо про продовження серіалу на третій сезон, однак у вересні 2024 року робота зупинилася на тлі звинувачень на адресу його творця Ніла Геймана у сексуальному насильстві. Незабаром письменник добровільно покинув проєкт, а студія оголосила про плани зняти замість повноцінного третього сезону один 90-хвилинний фінальний епізод.

