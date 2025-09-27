Трейлер к фильму "Гренландия 2: Миграция" уже в сети — видео

Около 5 лет украинские киноманы ждали продолжения увлекательного фильма-катастрофы "Гренландия". Наконец-то компания Lionsgate Movies представила первый официальный трейлер, который успел поразить многих зрителей.

"Гренландия 2: Миграция" — чего ждать от фильма

Актерский каст фильма действительно впечатляет: Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роман Гриффин Дэвис.

Насладиться киноновинкой можно будет уже 9 января 2026 года.

Режиссерскую работу на себя взял Рик Роман Во, а к написанию сценария были привлечены Митчелл ЛаФорчун и Крис Спарлинг.

После падения кометы, уничтожившей большую часть Земли, "Гренландия 2: Миграция" рассказывает историю семьи Гаррити, вынужденной покинуть свой безопасный бункер в Гренландии и отправиться в путешествие разрушенным миром в поисках нового дома, — сказано в официальном описании. Поделиться

Кроме того, указано, что в фильме "Гренландия 2: Миграция" также сыграют Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Тронд Фаус Аурваг и Уильям Абади.

Как реагируют зрители на первый трейлер "Гренландия 2: Миграция":