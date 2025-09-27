Трейлер к фильму "Гренландия 2: Миграция" уже в сети — видео

Около 5 лет украинские киноманы ждали продолжения увлекательного фильма-катастрофы "Гренландия". Наконец-то компания Lionsgate Movies представила
первый официальный трейлер, который успел поразить многих зрителей.
Главные тезисы
- Дата выхода фильма запланирована на 9 января 2026 года.
- Зрители уже положительно отозвались о первом трейлере.
"Гренландия 2: Миграция" — чего ждать от фильма
Актерский каст фильма действительно впечатляет: Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роман Гриффин Дэвис.
Насладиться киноновинкой можно будет уже 9 января 2026 года.
Режиссерскую работу на себя взял Рик Роман Во, а к написанию сценария были привлечены Митчелл ЛаФорчун и Крис Спарлинг.
Кроме того, указано, что в фильме "Гренландия 2: Миграция" также сыграют Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Тронд Фаус Аурваг и Уильям Абади.
Как реагируют зрители на первый трейлер "Гренландия 2: Миграция":
Первый фильм о Гренландии был действительно неплохим, но и мы получаем одно из редчайших продолжений: жизнь после катастрофы. Это действительно круто;
Наконец-то фильм, действие которого происходит после стихийного бедствия;
Это редкость. Никогда не думал, что мы получим продолжение Греландии, что на самом деле довольно неплохой фильм. Не могу дождаться;
Никогда не думал, что у этого будет продолжение, но первый фильм был просто крут;
Пять лет, проведенных в бункере с Мореной Баккарин. Очень трагически.
