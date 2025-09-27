Трейлер к фильму "Гренландия 2: Миграция" уже в сети — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Трейлер к фильму "Гренландия 2: Миграция" уже в сети — видео

"Гренландия 2: Миграция" - чего ждать от фильма
Читати українською
Источник:  online.ua

Около 5 лет украинские киноманы ждали продолжения увлекательного фильма-катастрофы "Гренландия". Наконец-то компания Lionsgate Movies представила
первый официальный трейлер, который успел поразить многих зрителей.

Главные тезисы

  • Дата выхода фильма запланирована на 9 января 2026 года.
  • Зрители уже положительно отозвались о первом трейлере.

"Гренландия 2: Миграция" — чего ждать от фильма

Актерский каст фильма действительно впечатляет: Джерард Батлер, Морена Баккарин и Роман Гриффин Дэвис.

Насладиться киноновинкой можно будет уже 9 января 2026 года.

Режиссерскую работу на себя взял Рик Роман Во, а к написанию сценария были привлечены Митчелл ЛаФорчун и Крис Спарлинг.

После падения кометы, уничтожившей большую часть Земли, "Гренландия 2: Миграция" рассказывает историю семьи Гаррити, вынужденной покинуть свой безопасный бункер в Гренландии и отправиться в путешествие разрушенным миром в поисках нового дома, — сказано в официальном описании.

Кроме того, указано, что в фильме "Гренландия 2: Миграция" также сыграют Эмбер Роуз Рева, Софи Томпсон, Тронд Фаус Аурваг и Уильям Абади.

Как реагируют зрители на первый трейлер "Гренландия 2: Миграция":

  • Первый фильм о Гренландии был действительно неплохим, но и мы получаем одно из редчайших продолжений: жизнь после катастрофы. Это действительно круто;

  • Наконец-то фильм, действие которого происходит после стихийного бедствия;

  • Это редкость. Никогда не думал, что мы получим продолжение Греландии, что на самом деле довольно неплохой фильм. Не могу дождаться;

  • Никогда не думал, что у этого будет продолжение, но первый фильм был просто крут;

  • Пять лет, проведенных в бункере с Мореной Баккарин. Очень трагически.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Том Круз хочет сделать предложение главной красавице Голливуда
Круз действительно влюблен в свою новую избранницу
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Известная голливудская пара завершила отношения после помолвки
Добрев и Уайт больше не вместе
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Ушла из жизни звезда Голливуда Клаудиа Кардинале
Клаудиа Кардинале отошла в вечность

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?