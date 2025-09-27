Трейлер фільму "Гренландія 2: Міграція" уже в мережі — відео
Категорія
Культура
Дата публікації

Трейлер фільму "Гренландія 2: Міграція" уже в мережі — відео

"Гренландія 2: Міграція" - чого чекати від фільму
Джерело:  online.ua

Близько 5 років українські кіномани чекали на продовження захопливого фільму-катастрофи "Гренландія". Нарешті компанія Lionsgate Movies представила 
перший офіційний трейлер, який встиг вразити багатьох глядачів.

Головні тези:

  • Дата виходу стрічки запланована на 9 січня 2026 року.
  • Глядачі уже позитивно відгукнулися про перший трейлер.

"Гренландія 2: Міграція" — чого чекати від фільму

Акторський каст стрічки дійсно вражає: Джерард Батлер, Морена Баккарін і Роман Гріффін Девіс.

Насолодитися кіноновинкою можна буде уже 9 січня 2026 року.

Режисерську роботу на себе взяв Рік Роман Во, а до написання сценарію були залучені Мітчелл ЛаФорчун і Кріс Спарлінг.

Після падіння комети, що знищила більшу частину Землі, "Гренландія 2: Міграція" розповідає історію сім'ї Гарріті, яка вимушена залишити свій безпечний бункер у Гренландії та відправитися в подорож зруйнованим світом у пошуках нової домівки, — йдеться в офіційному описі.

Окрім того, наголошується, що у фільмі "Гренландія 2: Міграція" також зіграють Ембер Роуз Рева, Софі Томпсон, Тронд Фауса Аурваг і Вільям Абаді.

Як реагують глядачі на перший трейлер "Гренландія 2: Міграція":

  • Перший фільм про Гренландію був справді непоганим, але й ми отримуємо одне з найрідкісніших продовжень: життя після катастрофи. Це справді круто;

  • Нарешті фільм, дія якого відбувається після стихійного лиха;

  • Це рідкість. Ніколи не думав, що ми отримаємо продовження "Греландії", що насправді досить непоганий фільм. Не можу дочекатися;

  • Ніколи не думав, що в цього буде продовження, але перший фільм був просто крутим;

  • П'ять років, проведених у бункері з Мореною Баккарін. Дуже трагічно.

Більше по темі

Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Том Круз планує освідчитися головній красуні Голлівуду
Ана де Армас
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації
Додати до обраного
Відома голлівудська пара завершила стосунки після заручин
Добрев та Вайт більше не разом
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Пішла з життя зірка Голлівуду Клаудіа Кардинале
Клаудіа Кардинале відійшла у вічність

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?