Трейлер фільму "Гренландія 2: Міграція" уже в мережі — відео

Близько 5 років українські кіномани чекали на продовження захопливого фільму-катастрофи "Гренландія". Нарешті компанія Lionsgate Movies представила
перший офіційний трейлер, який встиг вразити багатьох глядачів.
Головні тези:
- Дата виходу стрічки запланована на 9 січня 2026 року.
- Глядачі уже позитивно відгукнулися про перший трейлер.
"Гренландія 2: Міграція" — чого чекати від фільму
Акторський каст стрічки дійсно вражає: Джерард Батлер, Морена Баккарін і Роман Гріффін Девіс.
Режисерську роботу на себе взяв Рік Роман Во, а до написання сценарію були залучені Мітчелл ЛаФорчун і Кріс Спарлінг.
Окрім того, наголошується, що у фільмі "Гренландія 2: Міграція" також зіграють Ембер Роуз Рева, Софі Томпсон, Тронд Фауса Аурваг і Вільям Абаді.
Як реагують глядачі на перший трейлер "Гренландія 2: Міграція":
Перший фільм про Гренландію був справді непоганим, але й ми отримуємо одне з найрідкісніших продовжень: життя після катастрофи. Це справді круто;
Нарешті фільм, дія якого відбувається після стихійного лиха;
Це рідкість. Ніколи не думав, що ми отримаємо продовження "Греландії", що насправді досить непоганий фільм. Не можу дочекатися;
Ніколи не думав, що в цього буде продовження, але перший фільм був просто крутим;
П'ять років, проведених у бункері з Мореною Баккарін. Дуже трагічно.
