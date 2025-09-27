Трейлер фільму "Гренландія 2: Міграція" уже в мережі — відео

Близько 5 років українські кіномани чекали на продовження захопливого фільму-катастрофи "Гренландія". Нарешті компанія Lionsgate Movies представила перший офіційний трейлер, який встиг вразити багатьох глядачів.

"Гренландія 2: Міграція" — чого чекати від фільму

Акторський каст стрічки дійсно вражає: Джерард Батлер, Морена Баккарін і Роман Гріффін Девіс.

Насолодитися кіноновинкою можна буде уже 9 січня 2026 року.

Режисерську роботу на себе взяв Рік Роман Во, а до написання сценарію були залучені Мітчелл ЛаФорчун і Кріс Спарлінг.

Після падіння комети, що знищила більшу частину Землі, "Гренландія 2: Міграція" розповідає історію сім'ї Гарріті, яка вимушена залишити свій безпечний бункер у Гренландії та відправитися в подорож зруйнованим світом у пошуках нової домівки, — йдеться в офіційному описі. Поширити

Окрім того, наголошується, що у фільмі "Гренландія 2: Міграція" також зіграють Ембер Роуз Рева, Софі Томпсон, Тронд Фауса Аурваг і Вільям Абаді.

