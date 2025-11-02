Трейлер нового "Франкенштайна" испугал сеть — видео

Netflix наконец-то представил долгожданный финальный трейлер нового фильма Гильермо дель Торо "Франкенштайн". Что важно понимать, премьера фильма запланирована уже на 7 ноября.
Главные тезисы
- Лауреат Oscar Гильермо дель Торо адаптирует классическую историю Мэри Шелли.
- Роль монстра исполнил 28-летний голливудский актер Джейкоб Элорди.
Новый "Франкенштайн" обещает напугать всех
В центре сюжета — знакомая всем история Мэри Шелли о Викторе Франкенштайне.
Ни для кого не секрет, что главный герой — гениальный и в то же время эгоцентричный ученый, создающий во время одного из экспериментов жуткое существо.
Финалом никого не удивишь, ведь речь идет о гибели как творца, так и его жуткого творения.
Актерский каст действительно впечатляет: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Готт и Кристоф Вальц.
Больше всего зрителей поражает то, что режиссером и сценаристом стал оскароносный Гильермо дель Торо, известный по таким работам, как "Пиноккио", "Хеллбой" и "Форма воды".
Как на трейлер отреагировали первые зрители:
Мне нравится, насколько атмосферно это выглядит — цветовая гамма просто невероятная. Хотя сама история не нова, но такое переосмысление интересно увидеть, учитывая как хорошо Гильермо дель Торо умеет творить;
Я всегда смотрю то, что меня пугает — это мое правило;
Невероятно! Не могу дождаться!
Жутко! На самом деле жутко… Точно буду смотреть.
Обожаю эту историю и все ее переосмысления.
