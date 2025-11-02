Трейлер нового "Франкенштайна" испугал сеть — видео
Трейлер нового "Франкенштайна" испугал сеть — видео

Новый "Франкенштайн" обещает напугать всех
Читати українською
Источник:  online.ua

Netflix наконец-то представил долгожданный финальный трейлер нового фильма Гильермо дель Торо "Франкенштайн". Что важно понимать, премьера фильма запланирована уже на 7 ноября.

  • Лауреат Oscar Гильермо дель Торо адаптирует классическую историю Мэри Шелли.
  • Роль монстра исполнил 28-летний голливудский актер Джейкоб Элорди.

В центре сюжета — знакомая всем история Мэри Шелли о Викторе Франкенштайне.

Ни для кого не секрет, что главный герой — гениальный и в то же время эгоцентричный ученый, создающий во время одного из экспериментов жуткое существо.

Финалом никого не удивишь, ведь речь идет о гибели как творца, так и его жуткого творения.

Актерский каст действительно впечатляет: Оскар Айзек, Джейкоб Элорди, Миа Готт и Кристоф Вальц.

Больше всего зрителей поражает то, что режиссером и сценаристом стал оскароносный Гильермо дель Торо, известный по таким работам, как "Пиноккио", "Хеллбой" и "Форма воды".

Я должен признаться: я никогда не думал, что будет после создания... Я создал действительно нечто ужасное, — признает главный герой в анонсе.

Как на трейлер отреагировали первые зрители:

  • Мне нравится, насколько атмосферно это выглядит — цветовая гамма просто невероятная. Хотя сама история не нова, но такое переосмысление интересно увидеть, учитывая как хорошо Гильермо дель Торо умеет творить;

  • Я всегда смотрю то, что меня пугает — это мое правило;

  • Невероятно! Не могу дождаться!

  • Жутко! На самом деле жутко… Точно буду смотреть.

  • Обожаю эту историю и все ее переосмысления.

