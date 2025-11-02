Трейлер нового "Франкенштайна" налякав мережу — відео
Трейлер нового "Франкенштайна" налякав мережу — відео

Новий "Франкенштайн” обіцяє налякати всіх
Джерело:  online.ua

Netflix нарешті представив довгоочікуваний фінальний трейлер нового фільму Ґільєрмо дель Торо "Франкенштайн". Що важливо розуміти, прем'єра стрічки запланована вже на 7 листопада.

Головні тези:

  • Лауреат Oscar Ґільєрмо дель Торо адаптує класичну історію Мері Шеллі.
  • Роль монстра виконав 28-річний голлівудський актор Джейкоб Елорді.

Новий "Франкенштайн” обіцяє налякати всіх

У центрі сюжету — знайома всім історія Мері Шеллі про Віктора Франкенштайна.

Ні для кого не секрет, що головний герой — геніальний та водночас егоцентричний науковець, який під час одного з експериментів створює моторошну істоту.

Фіналом нікого не здивуєш, адже йдеться про загибель як творця, так і його моторошного творіння.

Акторський каст дійсно вражає: Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Міа Гот та Крістоф Вальц.

Найбільше глядачів вражає те, що режисером і сценаристом став оскароносний Ґільєрмо дель Торо, відомий за такими роботами, як "Піноккіо", "Хеллбой" та "Форма води".

Я мушу зізнатися: я ніколи не думав, що буде після створення... Я створив справді дещо жахливе, — визнає головний герой в анонсі.

Як на трейлер відреагували перші глядачі:

  • Мені подобається, наскільки ж атмосферно це виглядає — кольорова гама просто неймовірна. Хоч сама історія не нова, але таке переосмислення цікаво побачити, враховуючи як добре Ґільєрмо дель Торо вміє творити;

  • Я завжди дивлюся те, що мене лякає — це моє правило;

  • Неймовірно! Не можу дочекатися!

  • Моторошно! Справді моторошно… Точно буду дивитися.

  • Обожнюю ці історії та всі її переосмислення.

