Трейлер нового "Франкенштайна" налякав мережу — відео

Netflix нарешті представив довгоочікуваний фінальний трейлер нового фільму Ґільєрмо дель Торо "Франкенштайн". Що важливо розуміти, прем'єра стрічки запланована вже на 7 листопада.
Головні тези:
- Лауреат Oscar Ґільєрмо дель Торо адаптує класичну історію Мері Шеллі.
- Роль монстра виконав 28-річний голлівудський актор Джейкоб Елорді.
Новий "Франкенштайн” обіцяє налякати всіх
У центрі сюжету — знайома всім історія Мері Шеллі про Віктора Франкенштайна.
Ні для кого не секрет, що головний герой — геніальний та водночас егоцентричний науковець, який під час одного з експериментів створює моторошну істоту.
Фіналом нікого не здивуєш, адже йдеться про загибель як творця, так і його моторошного творіння.
Акторський каст дійсно вражає: Оскар Айзек, Джейкоб Елорді, Міа Гот та Крістоф Вальц.
Найбільше глядачів вражає те, що режисером і сценаристом став оскароносний Ґільєрмо дель Торо, відомий за такими роботами, як "Піноккіо", "Хеллбой" та "Форма води".
Як на трейлер відреагували перші глядачі:
Мені подобається, наскільки ж атмосферно це виглядає — кольорова гама просто неймовірна. Хоч сама історія не нова, але таке переосмислення цікаво побачити, враховуючи як добре Ґільєрмо дель Торо вміє творити;
Я завжди дивлюся те, що мене лякає — це моє правило;
Неймовірно! Не можу дочекатися!
Моторошно! Справді моторошно… Точно буду дивитися.
Обожнюю ці історії та всі її переосмислення.
