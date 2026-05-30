Трейлер третьего сезона "Дома дракона" уже в сети — видео

Известная американская премиум-сеть и стриминговый сервис HBO опубликовал долгожданный финальный трейлер третьего сезона фэнтезийного сериала "Дом дракона".
Главные тезисы
- Речь идет об официальном приквеле к культовой эпопее "Игра престолов".
- События в сериале разворачиваются за два столетия до рождения Дейнерис Таргариен.
Чем удивит новый сезон "Дома дракона" — первые подробности
По словам создателей сериала, премьера состоится уже 21 июня, так что поклонникам этой истории ждать придется не так уж долго.
Что важно понимать, третий сезон будет насчитывать 8 эпизодов.
События в сериале разворачиваются вокруг борьбы за власть внутри династии Таргариенов.
Как отмечают создатели, те политические интриги, которые вспыхнули в первом и втором сезонах, теперь выходят на новый этап — ожесточенной и жестокой войны за власть и железный трон.
