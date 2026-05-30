Трейлер третього сезону "Дому дракона" уже в мережі — відео
Відома американська преміум-мережа та стримінговий сервіс НВО опублікував довгоочікуваний фінальний трейлер третього сезону фентезійного серіалу "Дім дракона". 

  • Йдеться про офіційний приквел до культової стрічки "Гра престолів". 
  • Події в серіалі розгортаються за два століття до народження Дейнеріс Таргарієн.

За словами творців серіалу, прем'єра відбудеться уже 21 червня, тож шанувальникам цієї історії чекати доведеться не так вже й довго.

Що важливо розуміти, третій сезон налічуватиме 8 епізодів.

Фінальний трейлер. Трон не знає милосердя, — мовиться в описі.

Події в серіалі розгортаються навколо боротьби за владу всередині династії Таргарієнів.

Як зазначають творці, ті політичні інтриги, які спалахнули у першому та другому сезонах, тепер виходять на новий етап — запеклої і жорстокої війни за владу та залізний трон.

Що важливо розуміти, "Дім дракона" — це офіційний приквел до культової стрічки "Гра престолів".

Сюжет заснований на романі Джорджа Р. Р. Мартіна "Вогонь і кров", який розповідає про династію Таргарієнів та її занепад. Події в серіалі розгортаються за 200 років до народження Дейнеріс Таргарієн — однієї з ключових героїнь "Гри престолів".

