Трейлер третього сезону "Дому дракона" уже в мережі — відео

Чим здивує новий сезон "Дому дракона" — перші подробиці

За словами творців серіалу, прем'єра відбудеться уже 21 червня, тож шанувальникам цієї історії чекати доведеться не так вже й довго.

Що важливо розуміти, третій сезон налічуватиме 8 епізодів.

Фінальний трейлер. Трон не знає милосердя, — мовиться в описі.

Події в серіалі розгортаються навколо боротьби за владу всередині династії Таргарієнів.

Як зазначають творці, ті політичні інтриги, які спалахнули у першому та другому сезонах, тепер виходять на новий етап — запеклої і жорстокої війни за владу та залізний трон.

Що важливо розуміти, "Дім дракона" — це офіційний приквел до культової стрічки "Гра престолів".