Трейлер третього сезону "Дому дракона" уже в мережі — відео

Відома американська преміум-мережа та стримінговий сервіс НВО опублікував довгоочікуваний фінальний трейлер третього сезону фентезійного серіалу "Дім дракона".
Головні тези:
- Йдеться про офіційний приквел до культової стрічки "Гра престолів".
- Події в серіалі розгортаються за два століття до народження Дейнеріс Таргарієн.
За словами творців серіалу, прем'єра відбудеться уже 21 червня, тож шанувальникам цієї історії чекати доведеться не так вже й довго.
Що важливо розуміти, третій сезон налічуватиме 8 епізодів.
Події в серіалі розгортаються навколо боротьби за владу всередині династії Таргарієнів.
Як зазначають творці, ті політичні інтриги, які спалахнули у першому та другому сезонах, тепер виходять на новий етап — запеклої і жорстокої війни за владу та залізний трон.
