Трейлер украинской комедии "Стражи Рождества" появился в сети — видео
Категория
Культура
Дата публикации

"Стражи Рождества"
Читати українською
Источник:  online.ua

Боклан, Кукуюк и Блиндар сошлись в магическом поединке за титул главного волшебника Рождества и оказались в тюрьме, Бампер и Сус стали полицейскими, Кенди Суперстар — работницей библиотеки, а зима и снег исчезли с лица Земли. Об этом говорится в официальном трейлере рождественской комедии для всей семьи "Сторожества Рождества", премьера которой состоится 13 ноября в кино и откроет сезон зимних праздников.

Главные тезисы

  • Рождественская комедия “Стражи Рождества” рассказывает о смелых украинских волшебниках, которые спасают Рождество и веру в чудеса.
  • Сюжет фильма описывает исчезновение Рождества и борьбу волшебников за возвращение праздника в город.

Комедия для всей семьи "Стражи Рождества": трейлер уже в сети

По сюжету Святой Николай (Иван Блиндар), Санта Клаус (Михаил Кукуюк) и Древний Дух Зимы (Станислав Боклан) встречаются 24 декабря 2023 года, когда украинцы впервые за много времени будут отмечать Рождество по григорианскому календарю.

Они должны определить, кто будет заниматься праздником в Украине и какому волшебнику дети должны писать письма с мечтами. Так что случайным образом исполняют желание девочки Веры (Арина Трегуб), которая в этот момент хочет, чтобы Рождества не существовало.

Праздник, со всеми его атрибутами, исчезает из города и из памяти людей. Вместо колядок и рождественского настроения город поглощает грусть. Волшебники превращаются в обычных людей, забывают о конкуренции и объединяются, чтобы спасти мир от вызванного исчезновением Рождества Армагеддона и вернуть девочке веру в чудеса и надежду на светлое будущее.

К звездному касту фильма присоединились Екатерина Кузнецова, исполняющая роль мамы Веры, и Роман Луцкий, киношный папа девочки. Спутницей волшебников станет Ирина Островская, исполнившая роль харизматической и смелой работницы музея.

Трейлер раскрывает и камео в фильме: популярная блоггер Кэнди Суперстар и юмористический дуэт "Бампер и Сус" (Алексей Супрун и Сергей Щербаков) показали себя в неожиданных амплуа.

В трейлере звучит один из саундтреков фильма — композиция легендарной группы "Танец на площади Конго" ("ТНМК") — "Рождество рок-н-ролл".

Мы хотим подарить Рождественское настроение и позитивные эмоции всем украинским семьям уже с 13 ноября во всех кинотеатрах Украины.

