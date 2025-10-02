Трейлер української комедії "Вартові Різдва" з'явився у мережі — відео

Боклан, Кукуюк і Бліндар — зійшлися в магічному поєдинку за титул головного чарівника Різдва й опинилися у вʼязниці, Бампер і Сус стали поліціянтами, Кенді Суперстар — працівницею бібліотеки, а зима й сніг зникли з лиця Землі. Про це йдеться в офіційному трейлері різдвяної комедії для всієї родини "Вартові Різдва", премʼєра якої відбудеться 13 листопада в кіно і відкриє сезон зимових свят.
Головні тези:
- У різдвяній комедії “Вартові Різдва” зійшлися українські чарівники в поєдинку за титул головного чарівника Різдва.
- Сюжет фільму розповідає про зникнення Різдва з міста та спроби чарівників повернути свято і віру в чудеса людям.
Комедія для всієї родини “Вартові Різдва”: трейлер уже в мережі
За сюжетом, Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) і Прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан) зустрічаються 24 грудня 2023 року, коли українці вперше за багато часу відзначатимуть Різдво за григоріанським календарем.
Вони мають визначити, хто ж опікуватиметься святом в Україні та якому чарівнику діти мають писати листи з мріями. Тож випадковим чином здійснюють бажання дівчинки Віри (Аріна Трегуб), яка в цей момент хоче, щоб Різдва не існувало.
Свято, з усіма його атрибутами, зникає з міста і з пам’яті людей. Замість колядок і різдвяного настрою місто поглинає сум. Чарівники перетворюються на звичайних людей, забувають про конкуренцію та обʼєднуються, щоб урятувати світ від спричиненого зникненням Різдва Армагеддону і повернути дівчинці віру в чудеса й надію на світле майбутнє.
Трейлер розкриває і камео у фільмі: популярна блогерка Кенді Суперстар і гумористичний дует "Бампер і Сус" (Олексій Супрун і Сергій Щербаков) показали себе в неочікуваних амплуа.
У трейлері звучить один із саундтреків фільму — композиція легендарного гурту "Танок на майдані Конґо" ("ТНМК") — "Різдво рок-н-рол".
Ми хочемо подарувати Різдвяний настрій та позитивні емоції всім українським сімʼям вже з 13 листопада в усіх кінотеатрах України.
