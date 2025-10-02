Трейлер української комедії "Вартові Різдва" з'явився у мережі — відео

Боклан, Кукуюк і Бліндар — зійшлися в магічному поєдинку за титул головного чарівника Різдва й опинилися у вʼязниці, Бампер і Сус стали поліціянтами, Кенді Суперстар — працівницею бібліотеки, а зима й сніг зникли з лиця Землі. Про це йдеться в офіційному трейлері різдвяної комедії для всієї родини "Вартові Різдва", премʼєра якої відбудеться 13 листопада в кіно і відкриє сезон зимових свят.

Комедія для всієї родини “Вартові Різдва”: трейлер уже в мережі

За сюжетом, Святий Миколай (Іван Бліндар), Санта Клаус (Михайло Кукуюк) і Прадавній Дух Зими (Станіслав Боклан) зустрічаються 24 грудня 2023 року, коли українці вперше за багато часу відзначатимуть Різдво за григоріанським календарем.

Вони мають визначити, хто ж опікуватиметься святом в Україні та якому чарівнику діти мають писати листи з мріями. Тож випадковим чином здійснюють бажання дівчинки Віри (Аріна Трегуб), яка в цей момент хоче, щоб Різдва не існувало.

Свято, з усіма його атрибутами, зникає з міста і з пам’яті людей. Замість колядок і різдвяного настрою місто поглинає сум. Чарівники перетворюються на звичайних людей, забувають про конкуренцію та обʼєднуються, щоб урятувати світ від спричиненого зникненням Різдва Армагеддону і повернути дівчинці віру в чудеса й надію на світле майбутнє.

До зіркового касту фільму долучилися Катерина Кузнецова, яка виконує роль мами Віри, та Роман Луцький, кіношний тато дівчинки. Супутницею чарівників стане Ірина Островська, яка виконала роль харизматичної й сміливої працівниці музею. Поширити

Трейлер розкриває і камео у фільмі: популярна блогерка Кенді Суперстар і гумористичний дует "Бампер і Сус" (Олексій Супрун і Сергій Щербаков) показали себе в неочікуваних амплуа.

У трейлері звучить один із саундтреків фільму — композиція легендарного гурту "Танок на майдані Конґо" ("ТНМК") — "Різдво рок-н-рол".