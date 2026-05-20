Трейлер хоррора "Ее личный ад" покоряет сеть — видео
Источник:  online.ua

В ближайшие дни во время Каннского кинофестиваля состоится премьера долгожданного фильма ужасов "Ее личный ад" (Her Private Hell). Главной звездой этой картины стала талантливая американская актриса Софи Тэтчер.

Главные тезисы

  • Сюжет фильма вращается вокруг футуристического города и загадочного тумана, в котором оказываются главные герои.
  • Главная героиня, переживающая трудные времена, отправляется на поиски своего отца

"Ее личный ад" — интересные подробности о фильме

Над этим фильмом ужасов работал культовый датский режиссера Николас Виндинг Рефн.

Широкому кругу зрителей знакомы его киноработы:

  • "Бронсон" (2008) с Томом Харди,

  • "Драйв" (2011) с Райаном Гослингом;

  • "Неоновый демон" (2016) из Эль Феннинг;

  • "Диллер" (1996, 2004, 2005).

В центре сюжета нового ужастика — футуристический мегаполис, который неожиданно окутал тайный туман.

Главная героиня Эль, которая переживает трудные времена, отправляется на поиски своего отца. Во время этой поездки она случайно сталкивается с американским солдатом. Последний решился на отчаянную миссию, чтобы вырвать свою дочь из ада.

Как зрители реагируют на трейлер:

  • Это именно та стилизованная главная роль, которая идеально подходит Софи Тэтчер! Я так рада наблюдать за расцветом ее карьеры;

  • Да, я заинтригована! Не смогу это пропустить;

  • Николас Виндинг Рефн — гений! Я так ждал его возвращения с новым шедевром;

  • Мой любимый фильм — "Неоновый демон", поэтому знаю, что этот тоже очень понравится;

  • Готова смотреть все, где есть очаровательная Софи Тэтчер.

