Трейлер хоррора "Ее личный ад" покоряет сеть — видео

В ближайшие дни во время Каннского кинофестиваля состоится премьера долгожданного фильма ужасов "Ее личный ад" (Her Private Hell). Главной звездой этой картины стала талантливая американская актриса Софи Тэтчер.
Главные тезисы
- Сюжет фильма вращается вокруг футуристического города и загадочного тумана, в котором оказываются главные герои.
- Главная героиня, переживающая трудные времена, отправляется на поиски своего отца
"Ее личный ад" — интересные подробности о фильме
Над этим фильмом ужасов работал культовый датский режиссера Николас Виндинг Рефн.
Широкому кругу зрителей знакомы его киноработы:
"Бронсон" (2008) с Томом Харди,
"Драйв" (2011) с Райаном Гослингом;
"Неоновый демон" (2016) из Эль Феннинг;
"Диллер" (1996, 2004, 2005).
В центре сюжета нового ужастика — футуристический мегаполис, который неожиданно окутал тайный туман.
Главная героиня Эль, которая переживает трудные времена, отправляется на поиски своего отца. Во время этой поездки она случайно сталкивается с американским солдатом. Последний решился на отчаянную миссию, чтобы вырвать свою дочь из ада.
Как зрители реагируют на трейлер:
Это именно та стилизованная главная роль, которая идеально подходит Софи Тэтчер! Я так рада наблюдать за расцветом ее карьеры;
Да, я заинтригована! Не смогу это пропустить;
Николас Виндинг Рефн — гений! Я так ждал его возвращения с новым шедевром;
Мой любимый фильм — "Неоновый демон", поэтому знаю, что этот тоже очень понравится;
Готова смотреть все, где есть очаровательная Софи Тэтчер.
