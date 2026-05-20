Трейлер горора "Її особисте пекло" підкорює мережу — відео

Найближчими днями під час Каннського кінофестивалю відбудеться прем'єра довгоочікуваного фільму жахів "Її особисте пекло" (Her Private Hell). Головною зіркою цієї стрічки стала талановита американська акторка Софі Тетчер.
Головні тези:
- Сюжет стрічки обертається навколо футуристичного мегаполісу та загадкового туману, у якому опиняються головні герої.
- Головна героїня, яка переживає важкі часи, вирушає на пошуки свого батька.
"Її особисте пекло" — цікаві подробиці про фільм
Над цим фільмом жахів працював культовий данський режисера Ніколас Віндінг Рефн.
Широкому колу глядачів знайомі його кінороботи:
"Бронсон" (2008) з Томом Гарді,
"Драйв" (2011) з Раяном Гослінгом;
"Неоновий демон" (2016) з Ель Феннінг;
"Дилер" (1996, 2004, 2005).
У центрі сюжету нового фільму жахів — футуристичний мегаполіс, який неочікувано оповив таємний туман.
Головна героїня Ель, яка переживає важкі часи, вирушає на пошуки свого батька. Під час цієї подорожі вона випадково стикається з американським солдатом. Останній наважився на відчайдушну місію, щоб вирвати свою дочку з пекла.
Як глядачі реагують на трейлер:
Це саме та стилізована головна роль, яка ідеально підходить Софі Тетчер! Я так рада спостерігати за розквітом її кар'єри;
Так, я заінтригована! Не зможу це пропустити;
Ніколас Віндінг Рефн — геній! Я так чекав його повернення з новим шедевром;
Мій улюблений фільм — "Неоновий демон", тому вірю, що цей також дуже сподобається;
Готова дивитися все, де є чарівна Софі Тетчер.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-