Категорія
Культура
Дата публікації

Трейлер горора "Її особисте пекло" підкорює мережу — відео

Джерело:  online.ua

Найближчими днями під час Каннського кінофестивалю відбудеться прем'єра довгоочікуваного фільму жахів "Її особисте пекло" (Her Private Hell). Головною зіркою цієї стрічки стала талановита американська акторка Софі Тетчер.

Головні тези:

"Її особисте пекло" — цікаві подробиці про фільм

Над цим фільмом жахів працював культовий данський режисера Ніколас Віндінг Рефн.

Широкому колу глядачів знайомі його кінороботи:

  • "Бронсон" (2008) з Томом Гарді,

  • "Драйв" (2011) з Раяном Гослінгом;

  • "Неоновий демон" (2016) з Ель Феннінг;

  • "Дилер" (1996, 2004, 2005).

У центрі сюжету нового фільму жахів — футуристичний мегаполіс, який неочікувано оповив таємний туман.

Головна героїня Ель, яка переживає важкі часи, вирушає на пошуки свого батька. Під час цієї подорожі вона випадково стикається з американським солдатом. Останній наважився на відчайдушну місію, щоб вирвати свою дочку з пекла.

Як глядачі реагують на трейлер:

  • Це саме та стилізована головна роль, яка ідеально підходить Софі Тетчер! Я так рада спостерігати за розквітом її кар'єри;

  • Так, я заінтригована! Не зможу це пропустити;

  • Ніколас Віндінг Рефн — геній! Я так чекав його повернення з новим шедевром;

  • Мій улюблений фільм — "Неоновий демон", тому вірю, що цей також дуже сподобається;

  • Готова дивитися все, де є чарівна Софі Тетчер.

