Трендовая игра Hamster Combat собирает для России личные данные украинцев — детали

Украинские игроки добровольно сливают свои данные россиянам в игре Hamster Combat в поисках легкого заработка.

Hamster Combat: быстрый заработок и слитая россиянам личная информация

Современный мир криптовалют предлагает множество инновационных игр и приложений, обещающих быструю прибыль при минимальных усилиях. Одним из таких новых трендов стала игра Hamster Combat.

Об этом пишет издание Межа.

На первый взгляд это обычная игра, где при нажатии по экрану пользователи получают криптовалюту. Однако за этим трендом скрыты опасные аспекты, которые должны знать украинцы. Оказалось, что эта игра принадлежит российским разработчикам и находится на российском IP, что создает потенциальные угрозы украинским пользователям.

Одной из главных причин стремительного роста популярности Hamster Combat среди украинцев стало распространение информации об игре через социальные сети Instagram, Tik Tok и Telegram. Многие украинцы активно делятся ссылками на игру, рассказывая о возможности легкого заработка.

Hamster Combat — это простая кликер-игра, где игроки управляют виртуальными хомяками, выполняя различные действия, чтобы заработать внутреннюю валюту, которую можно обменять на криптовалюту. Игра быстро набрала популярность благодаря своей простоте и обещаниям легкого заработка.

Hamster Combat

Российские компании обязаны хранить данные пользователей на территории России и предоставлять их государственным органам по запросу. Это означает, что личные данные украинских пользователей могут использоваться для неизвестных целей.

Hamster Combat

А также используя такие приложения, пользователи могут косвенно поддерживать российскую экономику и IТ-сектор, что в условиях войны неприемлемо для украинцев.

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