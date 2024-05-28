Трендова гра Hamster Combat збирає для Росії особисті дані українців — деталі

Українські гравці добровільно зливають свої дані росіянам через гру Hamster Combat у пошуках легкого заробітку.

Hamster Combat: швидкий заробіток та “злита” росіянам особиста інформація

Сучасний світ криптовалют пропонує безліч інноваційних ігор та застосунків, які обіцяють швидкий прибуток за мінімальних зусиль. Одним із таких нових трендів стала гра Hamster Combat.

Про це пише видання Межа.

На перший погляд, це звичайна гра, де за натискання по екрану користувачі отримують криптовалюту. Однак, за цим трендом приховані небезпечні аспекти, які повинні знати українці. Виявилося, що ця гра належить російським розробникам та знаходиться на російському IP, що створює потенційні загрози для українських користувачів.

Однією з головних причин стрімкого зростання популярності Hamster Combat серед українців стало поширення інформації про гру через соціальні мережі Instagram, Tik Tok та Telegram. Багато українців активно діляться посиланнями на гру, розповідаючи про можливість легкого заробітку.

Hamster Combat — це проста клікер-гра, де гравці керують віртуальними хом’яками, виконуючи різні дії, щоб заробити внутрішню валюту, яку можна обміняти на криптовалюту. Гра швидко набрала популярність завдяки своїй простоті та обіцянкам легкого заробітку.

Hamster Combat

Російські компанії зобов’язані зберігати дані користувачів на території Росії і надавати їх державним органам на запит. Це означає, що особисті дані українських користувачів можуть бути використані для невідомих цілей.

Hamster Combat

А також використовуючи такі додатки, користувачі можуть непрямо підтримувати російську економіку та ІТ-сектор, що в умовах війни є неприйнятним для українців.

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