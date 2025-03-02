Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби выразил свое видение судейства в матче 23-го тура Лиги 1 против "Осера" (0:3). Что интересно, это он сделал в контексте войны РФ против Украины и скандальных заявлений президента США Дональда Трампа на этот счет.
Главные тезисы
- Роберто Де Дзерби поддержал Украину после лжи, озвученной Трампом.
- Тренер также отстаивает добросовестность арбитров и подчеркивает важность честной игры в футболе.
Де Дзерби возразил Трампу
По словам тренера, это последний раз, когда он озвучит свое мнение по поводу судей.
Как оказалось, Де Дзерби узнал, что судье угрожали и даже прокололи шины.
По его убеждению, судейство было беспристрастным, были очевидные ошибки.
Тренер отметил, что "Марсель" потерпел поражение не только из-за этого, но и из-за плохой игры.
Де Дзерби не отрицает, что его игроки допустили серьезные ошибки.
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