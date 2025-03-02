Тренер "Марселя" Де Дзерби вступился за Украину после заявлений Трампа
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Спорт
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Тренер "Марселя" Де Дзерби вступился за Украину после заявлений Трампа

Де Дзерби возразил Трампу
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Источник:  online.ua

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби выразил свое видение судейства в матче 23-го тура Лиги 1 против "Осера" (0:3). Что интересно, это он сделал в контексте войны РФ против Украины и скандальных заявлений президента США Дональда Трампа на этот счет.

Главные тезисы

  • Роберто Де Дзерби поддержал Украину после лжи, озвученной Трампом.
  • Тренер также отстаивает добросовестность арбитров и подчеркивает важность честной игры в футболе.

Де Дзерби возразил Трампу

По словам тренера, это последний раз, когда он озвучит свое мнение по поводу судей.

Как оказалось, Де Дзерби узнал, что судье угрожали и даже прокололи шины.

Если это правда, а он сам об этом заявил, то этому следует верить. Я выражаю ему и его семье свою полную солидарность. Футбол должен оставаться на поле и не выходить за его пределы. Я могу на 100% подтвердить все, что сказал после матча. Я заявил, что верю в добросовестность арбитров.

Роберто Де Дзерби

Роберто Де Дзерби

Главный тренер "Марселя"

По его убеждению, судейство было беспристрастным, были очевидные ошибки.

Тренер отметил, что "Марсель" потерпел поражение не только из-за этого, но и из-за плохой игры.

Де Дзерби не отрицает, что его игроки допустили серьезные ошибки.

Недавно я прочитал, что даже Трамп заявил, что Россия не вторгалась в Украину. Я был в Украине, я знаю, что произошло. Каждый может думать, что угодно, но у меня есть собственный взгляд на эти события, подчеркнул тренер.

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