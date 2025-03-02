Тренер "Марселя" Де Дзерби вступился за Украину после заявлений Трампа

Главный тренер "Марселя" Роберто Де Дзерби выразил свое видение судейства в матче 23-го тура Лиги 1 против "Осера" (0:3). Что интересно, это он сделал в контексте войны РФ против Украины и скандальных заявлений президента США Дональда Трампа на этот счет.

Де Дзерби возразил Трампу

По словам тренера, это последний раз, когда он озвучит свое мнение по поводу судей.

Как оказалось, Де Дзерби узнал, что судье угрожали и даже прокололи шины.

Если это правда, а он сам об этом заявил, то этому следует верить. Я выражаю ему и его семье свою полную солидарность. Футбол должен оставаться на поле и не выходить за его пределы. Я могу на 100% подтвердить все, что сказал после матча. Я заявил, что верю в добросовестность арбитров. Роберто Де Дзерби Главный тренер "Марселя"

По его убеждению, судейство было беспристрастным, были очевидные ошибки.

Тренер отметил, что "Марсель" потерпел поражение не только из-за этого, но и из-за плохой игры.

Де Дзерби не отрицает, что его игроки допустили серьезные ошибки.