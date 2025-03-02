Тренер "Марселя" Де Дзербі вступився за Україну після заяв Трампа
Категорія
Спорт
Дата публікації

Тренер "Марселя" Де Дзербі вступився за Україну після заяв Трампа

Де Дзербі заперечив Трампу
Джерело:  online.ua

Головний тренер “Марселя” Роберто Де Дзербі висловив своє бачення щодо суддівства у матчі 23-го туру Ліги 1 проти “Осера” (0:3). Що цікаво, це він зробив у контексті війни РФ проти України та скандальних заяв президента США Дональда Трампа з цього приводу.

Головні тези:

  • Роберто Де Дзербі підтримав Україну після брехні, яку озвучив Трамп.
  • Тренер також відстоює добросовісність арбітрів та підкреслює важливість чесної гри в футболі.

Де Дзербі заперечив Трампу

За словами тренера, це останній раз, коли він озвучить свою думку щодо суддів.

Як виявилося, Де Дзербі дізнався, що судді погрожували та навіть прокололи шини.

Якщо це правда, а він сам про це заявив, то цьому слід вірити. Я висловлюю йому та його родині свою повну солідарність. Футбол має залишатися на полі й не виходити за його межі. Я можу на 100% підтвердити все, що сказав після матчу. Я заявив, що вірю в добросовісність арбітрів.

Роберто Де Дзербі 

Роберто Де Дзербі 

Головний тренер “Марселя” 

На його переконання, суддівство було неупередженим, були очевидні помилки.

Тренер зазначив, що “Марсель” зазнав поразки не лише через це, а й також через погану гру.

Де Дзербі не заперечує, що його гравці припустилися серйозних помилок.

Нещодавно я прочитав, що навіть Трамп заявив, що Росія не вторгалася в Україну. Я був в Україні, я знаю, що сталося. Кожен може думати, що завгодно, але у мене є власний погляд на ці події, — наголосив тренер.

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