Головний тренер “Марселя” Роберто Де Дзербі висловив своє бачення щодо суддівства у матчі 23-го туру Ліги 1 проти “Осера” (0:3). Що цікаво, це він зробив у контексті війни РФ проти України та скандальних заяв президента США Дональда Трампа з цього приводу.
Головні тези:
- Роберто Де Дзербі підтримав Україну після брехні, яку озвучив Трамп.
- Тренер також відстоює добросовісність арбітрів та підкреслює важливість чесної гри в футболі.
Де Дзербі заперечив Трампу
За словами тренера, це останній раз, коли він озвучить свою думку щодо суддів.
Як виявилося, Де Дзербі дізнався, що судді погрожували та навіть прокололи шини.
На його переконання, суддівство було неупередженим, були очевидні помилки.
Тренер зазначив, що “Марсель” зазнав поразки не лише через це, а й також через погану гру.
Де Дзербі не заперечує, що його гравці припустилися серйозних помилок.
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