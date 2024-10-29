Тренер итальянской "Ромы" Иван Юрич устроил драку с центральным защитником команды Джанлукой Манчини во время перерыва в матче против "Фиорентины".
Главные тезисы
- Иван Юрич устроил драку с игроком команды во время матча против Фиорентины.
- Руководство Ромы отложило увольнение тренера до следующего матча против Торино.
- До возможного увольнения Юрича его могут заменить Данни Де Росси, бывший тренер команды.
- Тренерская грозит увольнением из-за скандального поведения и результатов команды в Серии А.
- Столичный клуб Рома находится на 11 месте в турнирной таблице и может столкнуться с перестановками в руководстве.
Что известно о конфликте между Юричем и Манчини в перерыве в матче с Фиорентиной
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье, 27 октября, во время матча 9-го тура Серии А против "Фиорентины", в котором "Рома" потерпела разгромное поражение со счетом 1:5.
Отмечается, что до перерыва "Рома" уже проигрывала "Фиорентине" со счетом 1:3, поэтому Юрич решил провести замены и выпустить на поле вместо Брайана Кристанте и Инхелиньо Николу Залевского и Куадио Коне.
Это решение возмутило Манчини и он с Юричем устроил драку в раздевалке на глазах нескольких свидетелей.
На второй тайм защитник на поле не вышел: его заменил хавбек Томмазо Бальданци.
Что известно об угрозе увольнения тренера "Ромы"
Руководство "Ромы" решили отложить увольнение Ивана Юрича как минимум до матча 10 тура Серии А против Торино, который состоится в четверг, 31 октября.
Юрыч в штатном режиме проводил тренировку "Волков" на базе в Тригории. До следующего матча столичной команды (против Торино в десятом туре Серии А в четверг, 31 октября) никаких перестановок на тренерском мостике Ромы точно не будет.
Известно, что Юрыч находится на грани увольнения, а заменить его может Даниэле Де Росси, который и возглавлял команду Артема Довбика до того, как 18 сентября текущего года ее возглавил 49-летний хорватский специалист.
В настоящее время столичный клуб занимает 11 место в турнирной таблице Серии А.
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