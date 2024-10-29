Тренер італійської “Роми” Іван Юрич влаштував бійку з центральним захисником команди Джанлукою Манчіні під час перерви у матчі проти “Фіорентини”.
Головні тези:
- Тренер Роми Іван Юрич влаштував бійку з гравцем команди Джанлукою Манчіні під час матчу з Фіорентиною
- Керівництво клубу відклало звільнення тренера Юрича принаймні до наступного матчу проти Торіно
- Триває гучний скандал, пов'язаний з інцидентом на базі Роми та загрозою відставки Юрича
- Можливим кандидатом на заміну тренера вважається Даніеле Де Россі
- Столичний клуб Рома обійшовся без перестановок на тренерському містку перед наступним матчем у Серії А
Що відомо про конфлікт між Юричем та Манчіні у перерві в матчі з Фіорентиною
Зазначається, що інцидент стався у неділю, 27 жовтня, під час матчу 9-ого туру Серії А проти “Фіорентини”, у якому “Рома” зазнала розгромної поразки із рахунком 1:5.
Зазначається, що до перерви “Рома” вже програвала “Фіорентині” із рахунком 1:3, тож Юрич вирішив провести заміни і випустити на поле замість Браяна Крістанте та Інхеліньо Ніколу Залевського і Куадіо Коне.
Це рішення обурило Манчіні і він з Юричем влаштував бійку у роздягальні на очах в кількох свідків.
На другий тайм захисник на поле не вийшов: його замінив хавбек Томмазо Бальданці.
Що відомо про загрозу звільнення тренера “Роми”
Керівництво “Роми” вирішили відкласти звільнення Івана Юрича як мінімум до матчу 10 туру Серії А проти Торіно, який відбудеться у четвер, 31 жовтня.
Юрич у штатному режимі проводив тренування "Вовків" на базі в Тригорії. До наступного матчу столичної команди (проти Торіно у десятому турі Серії А в четвер, 31 жовтня) жодних перестановок на тренерському містку Роми точно не буде.
Відомо, що Юрич знаходиться на межі звільнення, а замінити його може Даніеле Де Россі, який і очолював команду Артема Довбика до того, як 18 вересня поточного року її очолив 49-річний хорватський фахівець.
На даний момент столичний клуб посідає 11 місце в турнірній таблиці Серії А.
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