В результате полномасштабной войны России против Украины потеряна треть всего потенциала отечественного агропромышленного сектора.

20% сельскохозяйственных земель Украины находятся под оккупацией РФ

Аграрный сектор – одно из критических направлений развития украинской экономики. К сожалению, полномасштабная война нанесла ему большой вред. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства аграрной политики и продовольствия Виктор Канцурак.

В результате полномасштабной войны было уничтожено около 30% всего потенциала агросектора, почти 20% сельскохозяйственных земель оккупировано. Большие площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами. Виктор Концурак Госсекретарь Министерства аграрной политики и продовольствия

Сообщается также, что значительные площади заминированы или загрязнены взрывоопасными предметами.

Виктор Канцурак подчеркнул, что вопрос обеспечения финансирования и поддержки сельхозпроизводителей актуален как никогда.

Он напомнил, что Государственный аграрный реестр и Фонд частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве были созданы для решения этой проблемы.

Член правления Фонда частичного гарантирования кредитов Инесса Андриетти рассказала, что опрос более 2 тыс. малых фермеров показал, что большинство планирует расширить производство и привлечь инвестиции. 56% агропроизводителей намерены увеличить площади, 53% получить кредиты на покупку земли.

Украинские почвы из-за войны войны с Россией понесли убытки почти на 1 млрд грн

Более 5 млн га пахотных земель в Украине пока не используется из-за полномасштабного вторжения России. Что также важно понимать, ущерб, причиненный украинским почвам, достигает более 900 млрд гривен.

Такими данными поделился консультант по земельным вопросам Академии аграрных наук Анатолий Разгон.

По его словам, вторжение РФ стало причиной того, что Украина лишилась 19,3% посевных площадей. Более того, более 5 млн га пахотных земель сегодня не используется.

Эксперт предупреждает: если не принять экстренные меры, украинские земли окажутся в зоне риска и со временем будут выведены из обработки.