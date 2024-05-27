Третину потенціалу українського агросектору знищено внаслідок російської агресії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Третину потенціалу українського агросектору знищено внаслідок російської агресії

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Український агросектор
Read in English

Унаслідок повномасштабної війни Росії проти України втрачено третину усього потенціалу вітчизняного агропромислового сектору.

20% сільськогосподарських земель України перебувають під окупацією РФ

Аграрний сектор — один з критичних напрямків розвитку української економіки. На жаль, повномасштабна війна завдала йому великої шкоди. Про це повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак.

Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. 

Віктор Канцурак

Віктор Канцурак

Держсекретар Міністерства аграрної політики та продовольства

Повідомляється також, що значні площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами.

Віктор Канцурак підкреслив, що питання забезпечення фінансування й підтримки сільгоспвиробників актуальне як ніколи.

Він нагадав, що Державний аграрний реєстр і Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені для розв’язання цієї проблеми.

Член правління Фонду часткового гарантування кредитів Інесса Андрієтті розповіла, що опитування понад 2 тис. малих фермерів показало, що більшість планує розширити виробництво й залучити інвестиції. 56% агровиробників мають намір збільшити площі, 53% — отримати кредити на купівлю землі. 

Українські ґрунти через війну з Росією зазнали збитків майже на 1 млрд грн

Понад 5 млн га орних земель в Україні наразі не використовується через повномасштабне вторгнення Росії. Що також важливо розуміти, шкода, завдана українським ґрунтам, сягає понад 900 млрд гривень.

Такими даними поділився консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.

За його словами, вторгнення РФ стало причиною того, що Україна втратила 19,3% посівних площ. Ба більше, понад 5 млн га орних земель сьогодні не використовується.

Експерт попереджає: якщо не вжити екстрених заходів, українські землі опиняться у зоні ризику і з часом будуть виведені з обробітку.

Цілком очевидно, що після завершення війни, без вжиття надзвичайних заходів на державному рівні та підтримки міжнародної спільноти, Україна може на роки втратити третину посівних площ — 10-12 млн.га. Це 30-35 млн тонн зерна, які можуть забезпечити продовольством значну частинку жителів планети, — наголошує Анатолій Разгон.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки посівних площ втратила Україна через війну — дані експерта
поле
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Агросектор України зазнав понад 80 млрд дол збитків через війну з РФ
Поле
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські солдати підготували нову пастку для аграріїв на окупованих територіях — ЦНС
росіяни

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?