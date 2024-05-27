20% сільськогосподарських земель України перебувають під окупацією РФ

Аграрний сектор — один з критичних напрямків розвитку української економіки. На жаль, повномасштабна війна завдала йому великої шкоди. Про це повідомив державний секретар Міністерства аграрної політики та продовольства Віктор Канцурак.

Внаслідок повномасштабної війни було знищено близько 30% усього потенціалу агросектору, майже 20% сільськогосподарських земель окуповано. Великі площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами. Віктор Канцурак Держсекретар Міністерства аграрної політики та продовольства

Повідомляється також, що значні площі заміновані або забруднені вибухонебезпечними предметами.

Віктор Канцурак підкреслив, що питання забезпечення фінансування й підтримки сільгоспвиробників актуальне як ніколи.

Він нагадав, що Державний аграрний реєстр і Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві були створені для розв’язання цієї проблеми.

Член правління Фонду часткового гарантування кредитів Інесса Андрієтті розповіла, що опитування понад 2 тис. малих фермерів показало, що більшість планує розширити виробництво й залучити інвестиції. 56% агровиробників мають намір збільшити площі, 53% — отримати кредити на купівлю землі.

Українські ґрунти через війну з Росією зазнали збитків майже на 1 млрд грн

Понад 5 млн га орних земель в Україні наразі не використовується через повномасштабне вторгнення Росії. Що також важливо розуміти, шкода, завдана українським ґрунтам, сягає понад 900 млрд гривень.

Такими даними поділився консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.

За його словами, вторгнення РФ стало причиною того, що Україна втратила 19,3% посівних площ. Ба більше, понад 5 млн га орних земель сьогодні не використовується.

Експерт попереджає: якщо не вжити екстрених заходів, українські землі опиняться у зоні ризику і з часом будуть виведені з обробітку.