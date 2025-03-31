Третья годовщина освобождения Бучи от оккупантов РФ. Зеленский почтил память погибших украинцев

31 марта исполняется 3 года со дня освобождения от российских захватчиков Буча, которое стало символом террора страны-агрессоры на территории Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в важную годовщину.
Главные тезисы
- Годовщина освобождения Бучи от российских захватчиков: символ террора на территории Украины.
- Президент Зеленский почтил память погибших украинцев и подчеркнул важность сохранения памяти жертв.
- Буча стала свидетельством о российской оккупации и зверствах. Освобождение города стало символом борьбы за Украину.
Зеленский почтил память погибших от рук оккупантов в Буче
Зеленский вспомнил страшные дни весны 2022 года, когда ВСУ выгнали российских окупантов из Бучи.
Президент отметил, что с тех пор никто в мире не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина.
В годовщину освобождения Бучи в 2024 году команда online.ua отправилась в Бучу поговорить с горожанами, чтобы вспомнить, как город вел борьбу с врагом.
Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9 тысяч русских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств в армии России.
Мы никогда не забудем жертв этой войны и обязательно привлечем к ответственности всех российских убийц.
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