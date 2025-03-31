Третья годовщина освобождения Бучи от оккупантов РФ. Зеленский почтил память погибших украинцев
Категория
Украина
Дата публикации

Третья годовщина освобождения Бучи от оккупантов РФ. Зеленский почтил память погибших украинцев

Владимир Зеленский
Зеленский
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31 марта исполняется 3 года со дня освобождения от российских захватчиков Буча, которое стало символом террора страны-агрессоры на территории Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в важную годовщину.

Главные тезисы

  • Годовщина освобождения Бучи от российских захватчиков: символ террора на территории Украины.
  • Президент Зеленский почтил память погибших украинцев и подчеркнул важность сохранения памяти жертв.
  • Буча стала свидетельством о российской оккупации и зверствах. Освобождение города стало символом борьбы за Украину.

Зеленский почтил память погибших от рук оккупантов в Буче

Зеленский вспомнил страшные дни весны 2022 года, когда ВСУ выгнали российских окупантов из Бучи.

Три года назад наши воины освободили Бучу от русских окупантов. И мир увидел, что такое русская оккупация. Убитые люди на улицах. Замученные люди. Могилы во дворах обычных домов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Президент отметил, что с тех пор никто в мире не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина.

Мемориал в Буче

Украина борется за жизнь своих людей. За то, чтобы никто и никогда на нашей земле не делал того, что сделали русские оккупанты. Вечная память всем, чьи жизни были унесены русской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, защищающим Украину!

В годовщину освобождения Бучи в 2024 году команда online.ua отправилась в Бучу поговорить с горожанами, чтобы вспомнить, как город вел борьбу с врагом.

Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9 тысяч русских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств в армии России.

Мы никогда не забудем жертв этой войны и обязательно привлечем к ответственности всех российских убийц.

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