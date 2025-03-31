Третья годовщина освобождения Бучи от оккупантов РФ. Зеленский почтил память погибших украинцев

31 марта исполняется 3 года со дня освобождения от российских захватчиков Буча, которое стало символом террора страны-агрессоры на территории Украины. Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в важную годовщину.

Зеленский почтил память погибших от рук оккупантов в Буче

Зеленский вспомнил страшные дни весны 2022 года, когда ВСУ выгнали российских окупантов из Бучи.

Три года назад наши воины освободили Бучу от русских окупантов. И мир увидел, что такое русская оккупация. Убитые люди на улицах. Замученные люди. Могилы во дворах обычных домов. Владимир Зеленский Президент Украины

Президент отметил, что с тех пор никто в мире не может сказать, что не знает, что именно защищает Украина.

Мемориал в Буче

Украина борется за жизнь своих людей. За то, чтобы никто и никогда на нашей земле не делал того, что сделали русские оккупанты. Вечная память всем, чьи жизни были унесены русской войной! Вечная благодарность всем нашим людям, защищающим Украину! Поделиться

В годовщину освобождения Бучи в 2024 году команда online.ua отправилась в Бучу поговорить с горожанами, чтобы вспомнить, как город вел борьбу с врагом.

Буча и Бучанский район. 33 дня оккупации. Более 1400 смертей, из них 37 — детские. Более 175 человек найдены в братских могилах и камерах пыток. 9 тысяч русских военных преступлений. 365 дней, как это снова свободный украинский город. Символ зверств в армии России.