Третя річниця звільнення Бучі від окупантів РФ. Зеленський вшанував память загиблих українців
Категорія
Україна
Дата публікації

Третя річниця звільнення Бучі від окупантів РФ. Зеленський вшанував память загиблих українців

Володимир Зеленський
Зеленський
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31 березня виповнюється 3 роки з дня звільнення від російських загарбників міста Буча, яке стало символом терору країни-агресорки на території України. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у важливу річницю.

Головні тези:

  • Зеленський вшанував пам'ять загиблих українців у Бучі та зазначив важливість пам'яті про жертви.
  • У річницю звільнення Бучі згадано страшні події окупації, де понад 1400 людей загинули, в тому числі 37 дітей.
  • Місто Буча стало символом терору російських загарбників на теренах України та свідченням про російську окупацію.

Зеленський вшанував загиблих від рук окупантів у Бучі

Зеленський згадав страшні дні весни 2022 року, коли ЗСУ вигнали російських окупантів з Бучі.

Три роки тому наші воїни звільнили Бучу від російських окупантів. І світ побачив, що таке російська окупація. Вбиті люди на вулицях. Закатовані люди. Могили у дворах звичайних будинків.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Президент зазначив, що відтоді ніхто у світі не може сказати, що не знає, що саме захищає Україна.

Меморіал у Бучі

Україна бореться за життя для своїх людей. За те, щоб ніхто й ніколи на нашій землі не робив того, що зробили російські окупанти. Вічна пам’ять усім, чиї життя були забрані російською війною! Вічна вдячність усім нашим людям, які захищають Україну!

У річницю звільнення Бучі у 2024 році команда online.ua вирушила до Бучі поговорити з містянами, аби пригадати, як місто вело боротьбу з ворогом.

Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 тисяч російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії Росії.

Ми ніколи не забудемо жертв цієї війни й обов’язково притягнемо до відповідальності всіх російських вбивць.

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