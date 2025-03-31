Третя річниця звільнення Бучі від окупантів РФ. Зеленський вшанував память загиблих українців

31 березня виповнюється 3 роки з дня звільнення від російських загарбників міста Буча, яке стало символом терору країни-агресорки на території України. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у важливу річницю.

Зеленський вшанував загиблих від рук окупантів у Бучі

Зеленський згадав страшні дні весни 2022 року, коли ЗСУ вигнали російських окупантів з Бучі.

Три роки тому наші воїни звільнили Бучу від російських окупантів. І світ побачив, що таке російська окупація. Вбиті люди на вулицях. Закатовані люди. Могили у дворах звичайних будинків. Володимир Зеленський Президент України

Президент зазначив, що відтоді ніхто у світі не може сказати, що не знає, що саме захищає Україна.

Меморіал у Бучі

Україна бореться за життя для своїх людей. За те, щоб ніхто й ніколи на нашій землі не робив того, що зробили російські окупанти. Вічна пам’ять усім, чиї життя були забрані російською війною! Вічна вдячність усім нашим людям, які захищають Україну! Поширити

У річницю звільнення Бучі у 2024 році команда online.ua вирушила до Бучі поговорити з містянами, аби пригадати, як місто вело боротьбу з ворогом.

Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 тисяч російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії Росії.