Третя річниця звільнення Бучі від окупантів РФ. Зеленський вшанував память загиблих українців

31 березня виповнюється 3 роки з дня звільнення від російських загарбників міста Буча, яке стало символом терору країни-агресорки на території України. Президент Володимир Зеленський звернувся до українців у важливу річницю.
Головні тези:
- Зеленський вшанував пам'ять загиблих українців у Бучі та зазначив важливість пам'яті про жертви.
- У річницю звільнення Бучі згадано страшні події окупації, де понад 1400 людей загинули, в тому числі 37 дітей.
- Місто Буча стало символом терору російських загарбників на теренах України та свідченням про російську окупацію.
Зеленський вшанував загиблих від рук окупантів у Бучі
Зеленський згадав страшні дні весни 2022 року, коли ЗСУ вигнали російських окупантів з Бучі.
Президент зазначив, що відтоді ніхто у світі не може сказати, що не знає, що саме захищає Україна.
У річницю звільнення Бучі у 2024 році команда online.ua вирушила до Бучі поговорити з містянами, аби пригадати, як місто вело боротьбу з ворогом.
Буча і Бучанський район. 33 дні окупації. Понад 1400 смертей, із них 37 дитячих. Понад 175 людей знайдено в братських могилах і камерах тортур. 9 тисяч російських воєнних злочинів. 365 днів, як це знову вільне українське місто. Символ звірств армії Росії.
Ми ніколи не забудемо жертв цієї війни й обов’язково притягнемо до відповідальності всіх російських вбивць.
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