Третий срок президентства. Сторонники Трампа стремятся изменить конституцию США

Сторонники президента США Дональда Трампа инициируют изменение конституции, чтобы разрешить ему баллотироваться в 2028 году. Его союзники уже предложили ответную поправку.
Главные тезисы
- Сторонники президента Дональда Трампа пытаются изменить Конституцию США, чтобы разрешить ему баллотироваться на третий срок в 2028 году.
- Инициатива вызывает обсуждения в обществе, призывая консервативных избирателей поддержать данное изменение в Конституции.
- Юридические эксперты отмечают, что принятие такой поправки будет сложным процессом, требующим одобрения двух третей Конгресса и ратификации штатов.
Сторонники Трампа стремятся продлить его президентство
Группа сторонников президента США Дональда Трампа инициируют изменения конституции США, чтобы разрешить ему оставаться в должности президента еще один срок.
Сам Трамп не высказался против этой инициативы, а его соратники активно продвигают эту идею среди консервативных избирателей.
Согласно 22-й поправке к конституции, одно лицо нельзя избирать президентом более двух раз. Однако конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглз уже подал резолюцию о внесении изменений в конституцию, что позволит расширить срок президентских полномочий до 12 лет.
Один из организаторов инициативы Шейн Трехо заявил, что цель кампании — убедить консервативных республиканцев поддержать предложенную поправку.
Бывший главный стратег Белого дома Стив Беннон также поддержал эту инициативу, заявив:
Мы хотим Трампа в 28-м. Вот что они не могут вынести. Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны.
Несмотря на энтузиазм сторонников, юридические эксперты отмечают, что принятие такой поправки будет чрезвычайно сложной задачей, поскольку оно потребует одобрения двух третей Конгресса и ратификации тремя четвертями штатов.
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