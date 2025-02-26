Третий срок президентства. Сторонники Трампа стремятся изменить конституцию США

Сторонники президента США Дональда Трампа инициируют изменение конституции, чтобы разрешить ему баллотироваться в 2028 году. Его союзники уже предложили ответную поправку.

Сторонники Трампа стремятся продлить его президентство

Группа сторонников президента США Дональда Трампа инициируют изменения конституции США, чтобы разрешить ему оставаться в должности президента еще один срок.

Сам Трамп не высказался против этой инициативы, а его соратники активно продвигают эту идею среди консервативных избирателей.

Согласно 22-й поправке к конституции, одно лицо нельзя избирать президентом более двух раз. Однако конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглз уже подал резолюцию о внесении изменений в конституцию, что позволит расширить срок президентских полномочий до 12 лет.

На недавней конференции консервативных политических действий (CPAC) возле Вашингтона активисты представили проект "Третий срок", призывающий поддержать изменения в конституцию. Поделиться

Один из организаторов инициативы Шейн Трехо заявил, что цель кампании — убедить консервативных республиканцев поддержать предложенную поправку.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Беннон также поддержал эту инициативу, заявив:

Мы хотим Трампа в 28-м. Вот что они не могут вынести. Такой человек, как Трамп, появляется только раз или два в истории страны.

Несмотря на энтузиазм сторонников, юридические эксперты отмечают, что принятие такой поправки будет чрезвычайно сложной задачей, поскольку оно потребует одобрения двух третей Конгресса и ратификации тремя четвертями штатов.