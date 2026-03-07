Три оборонных гиганта Германии создадут спутниковую сеть для Бундесвера

Немецкие оборонительные гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB объединили усилия по созданию собственной спутниковой сети для Бундесвера. Проект, который в Германии уже окрестили "мини-Starlink", должен обеспечить военных зашифрованной связью в любой точке мира.
Главные тезисы
- Airbus, Rheinmetall и OHB объединили усилия для создания собственной спутниковой сети для Бундесвера.
- Проект 'мини-Starlink' позволит военным Германии обеспечить зашифрованную связь в любой точке мира.
"Мини-Starlink". В Германии создают секретную спутниковую сеть
Три ведущих компании направили совместную заявку на участие в проекте SATCOM Stufe 4, хотя изначально рассматривались как конкуренты.
По данным германских медиа, такой шаг стал сюрпризом для закупочного агентства армии ФРГ.
Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов — вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для Бундесвера.
Министерство обороны Германии планирует выделить его реализацию от 8 до 10 миллиардов евро. Первую очередь системы — около 40 малых аппаратов — планируют вывести на орбиту до 2029 года.
В то же время объединение разработчиков в один консорциум вызывает опасения по поводу финальной цены контракта.
Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может привести к завышению стоимости проекта.
