Три оборонных гиганта Германии создадут спутниковую сеть для Бундесвера

Немецкие оборонительные гиганты Airbus, Rheinmetall и OHB объединили усилия по созданию собственной спутниковой сети для Бундесвера. Проект, который в Германии уже окрестили "мини-Starlink", должен обеспечить военных зашифрованной связью в любой точке мира.

"Мини-Starlink". В Германии создают секретную спутниковую сеть

Три ведущих компании направили совместную заявку на участие в проекте SATCOM Stufe 4, хотя изначально рассматривались как конкуренты.

По данным германских медиа, такой шаг стал сюрпризом для закупочного агентства армии ФРГ.

Неожиданный поворот в борьбе за один из важнейших военных проектов — вместо конкуренции немецкие производители хотят совместно создать спутниковую сеть для Бундесвера.

Проект предполагает создание группировки не менее 100 спутников.

Министерство обороны Германии планирует выделить его реализацию от 8 до 10 миллиардов евро. Первую очередь системы — около 40 малых аппаратов — планируют вывести на орбиту до 2029 года.

В то же время объединение разработчиков в один консорциум вызывает опасения по поводу финальной цены контракта.

Даже представители правящей коалиции в комитете отмечают, что отсутствие конкуренции при прямых контрактах может привести к завышению стоимости проекта.

