Три оборонні гіганти Німеччини створять супутникову мережу для Бундесверу

Німецькі оборонні гіганти Airbus, Rheinmetall та OHB об’єднали зусилля для створення власної супутникової мережі для Бундесверу. Проєкт, який у Німеччині вже охрестили "міні-Starlink", має забезпечити військових зашифрованим зв'язком у будь-якій точці світу.

"Міні-Starlink". У Німеччині створюють секретну супутникову мережу

Три провідні компанії надіслали спільну заявку на участь у проєкті SATCOM Stufe 4, хоча спочатку розглядалися як конкуренти.

За даними німецьких медіа, такий крок став сюрпризом для закупівельного агентства армії ФРН.

Несподіваний поворот у боротьбі за один із найважливіших військових проєктів - замість конкуренції німецькі виробники хочуть спільно створити супутникову мережу для Бундесверу.

Проєкт передбачає створення угруповання з щонайменше 100 супутників.

Міністерство оборони Німеччини планує виділити на його реалізацію від 8 до 10 мільярдів євро. Першу чергу системи - близько 40 малих апаратів - планують вивести на орбіту до 2029 року.

Водночас об'єднання розробників в один консорціум викликає побоювання щодо фінальної ціни контракту.