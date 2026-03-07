Три оборонні гіганти Німеччини створять супутникову мережу для Бундесверу

Німецькі оборонні гіганти Airbus, Rheinmetall та OHB об’єднали зусилля для створення власної супутникової мережі для Бундесверу. Проєкт, який у Німеччині вже охрестили "міні-Starlink", має забезпечити військових зашифрованим зв'язком у будь-якій точці світу.
Головні тези:
- Три німецькі оборонні гіганти - Airbus, Rheinmetall та OHB - об'єднали зусилля для створення власної супутникової мережі для Бундесверу.
- Проєкт "міні-Starlink" має забезпечити військових зашифрованим зв'язком у будь-якій точці світу.
"Міні-Starlink". У Німеччині створюють секретну супутникову мережу
Три провідні компанії надіслали спільну заявку на участь у проєкті SATCOM Stufe 4, хоча спочатку розглядалися як конкуренти.
За даними німецьких медіа, такий крок став сюрпризом для закупівельного агентства армії ФРН.
Несподіваний поворот у боротьбі за один із найважливіших військових проєктів - замість конкуренції німецькі виробники хочуть спільно створити супутникову мережу для Бундесверу.
Міністерство оборони Німеччини планує виділити на його реалізацію від 8 до 10 мільярдів євро. Першу чергу системи - близько 40 малих апаратів - планують вивести на орбіту до 2029 року.
Водночас об'єднання розробників в один консорціум викликає побоювання щодо фінальної ціни контракту.
Навіть представники правлячої коаліції в комітеті зазначають, що відсутність конкуренції при прямих контрактах може призвести до завищення вартості проєкту.
