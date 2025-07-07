Триллер "Мир Юрского периода: Возрождение" бьет рекорды в мировом прокате

Четвертый фильм из серии "Мир Юрского периода" и седьмая часть франшизы возглавила кинопрокат в США и стала хитом летнего кинотеатрального сезона.

"Мир Юрского периода: Возрождение" заработал 318 млн долл

Американский научно-фантастический триллер 2025 года режиссера Гарета Эдвардса по сценарию Дэвида Кеппа "Мир Юрского периода: Возрождение" от Universal достиг отметки 147,3 млн долл. за первые пять дней показа в США.

Этих продаж билетов достаточно, чтобы превзойти американские чарты и сделать последний "Мир Юрского периода" одним из самых больших хитов лета.

В главных ролях сыграли Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейли, Мануэль Гарсиа-Рульфо, Руперт Фрэнд и Магершала Али. Поделиться

Однако по сравнению с фильмом "Мир Юрского периода" 2015 года, который за первые выходные получил 208 млн долл., новая лента показала падение кассовых сборов.

Любая многосерийная франшиза, первый фильм которой вышел давно, будет демонстрировать падение доходности. Поэтому Universal разумно сэкономила на производстве нового фильма, которое обошлось в 180 млн долл., не учитывая затраты на маркетинг.

"Мир Юрского периода" остается очень популярным за рубежом. "Возрождение" собрало на международных рынках 171 млн дол. В мировом прокате бокс-офис триллера достиг 318 млн долл. за первый уикенд релиза.

События "Мира Юрского периода: Возрождение" происходят пять лет спустя после событий "Доминиона", когда экология планеты оказалась в основном неблагоприятной для динозавров. Оставшиеся существуют в изолированной экваториальной среде с климатом, подобным тому, в котором они когда-то процветали.

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