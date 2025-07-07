Трилер "Світ Юрського періоду: Відродження" б'є рекорди у світовому прокаті
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Трилер "Світ Юрського періоду: Відродження" б'є рекорди у світовому прокаті

динозавр
Джерело:  Variety

Четвертий фільм із серії "Світ Юрського періоду" та сьома частина франшизи загалом очолила кінопрокат у США та стала хітом літнього кінотеатрального сезону.

Головні тези:

  • Фільм “Світ Юрського періоду: Відродження” побив рекорди у світовому кінопрокаті, очоливши кінопрокат у США та ставши хітом літнього сезону.
  • У головних ролях у фільмі знялись такі актори, як Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейлі, Мануель Гарсіа-Рульфо, Руперт Френд та Магершала Алі.
  • Сюжет фільму розгортається через п'ять років після попередньої частини, де динозаври живуть в ізольованому середовищі з кліматом минулого.

"Світ Юрського періоду: Відродження" заробив 318 млн дол

Американський науково-фантастичний трилер 2025 року режисера Гарета Едвардса за сценарієм Девіда Кеппа "Світ Юрського періоду: Відродження" від Universal досягнув позначки 147,3 млн дол за перші п'ять днів показу в США.

Цих продажів квитків достатньо, щоб перевершити американські чарти та зробити останній "Світ Юрського періоду" одним з найбільших хітів літа.

У головних ролях зіграли Скарлетт Йоганссон, Джонатан Бейлі, Мануель Гарсіа-Рульфо, Руперт Френд і Магершала Алі.

Однак порівняно з фільмом "Світ Юрського періоду" 2015 року, який за перші вихідні отримав 208 млн дол, нова стрічка показала падіння касових зборів.

Будь-яка багатосерійна франшиза, перший фільм якої вийшов давно, демонструватиме падіння прибутковості. Тому Universal розумно заощадила на виробництві нового фільму, яке коштувало 180 млн дол, не враховуючи витрати на маркетинг.

"Світ Юрського періоду" залишається надзвичайно популярним за кордоном. "Відродження" зібрало на міжнародних ринках 171 млн дол. У світовому прокаті бокс-офіс трилера досягнув 318 млн дол за перший вікенд релізу.

Події "Світу Юрського періоду: Відродження" відбуваються через п'ять років після подій "Домініону", коли екологія планети виявилася здебільшого несприятливою для динозаврів. Ті, що залишилися, існують в ізольованому екваторіальному середовищі з кліматом, подібним до того, в якому вони колись процвітали.

Три найколосальніші істоти цієї тропічної біосфери зберігають ключ до ліків, які принесуть людству чудодійну користь. Досвідчений експерт з таємних операцій Зора Беннетт очолює команду, яка виконує надсекретну місію з вилучення генетичного матеріалу трьох наймасивніших динозаврів у світі.

Коли операція Зори перетинається з родиною цивільних, чий човен зазнав аварії через мародерство водних рептилій, всі вони опиняються на острові, де стикаються зі зловісним відкриттям, яке десятиліттями приховували від світу.

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