Трое немецких политиков отмечали день рождения Путина в посольстве РФ

Три депутата парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.
Главные тезисы
- Трое немецких политиков от ультраправой партии устроили в посольстве РФ мероприятие в честь дня рождения Путина.
- Высказывания главного редактора журнала Compact о признании Путина как патриота вызвали общественное возмущение.
- Участие политиков в этом мероприятии вызвало острую критику со стороны других партий, обвинивших их в уклонении от демократических ценностей.
Трое немецких политиков праздновали день рождения Путина
7 октября в российском посольстве в Германии состоялось мероприятие по случаю 73 дня рождения Путина. Его организовал ультраправый журнал Compact, который на время был запрещен за распространение антиконституционных взглядов.
На мероприятие были приглашены Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек — депутаты от "АдН" в земельном парламенте Саксонии-Ангальт.
Тильшнайдер ранее неоднократно попадал в заголовки газет из-за близости к России, в частности, визита в оккупированное РФ востока Украины в 2022 году.
Сопредседатель парламентской фракции "АдН" в Саксонии-Ангальт Оливер Кирхнер объяснил 8 октября, что был проинформирован об участии трех депутатов в мероприятии в посольстве РФ, но сам не был приглашен.
В то же время визит ультраправых политиков резко раскритиковали другие партии.
Вы удивлены? Часть этой парламентской группы "АдН" и часть "АдН" в целом теперь точно сошли с почвы свободного демократического базового порядка, — сказал лидер парламентской фракции консервативного ХДС Гидо Хойер.
А лидер парламентской фракции Социал-демократической Андреас Зильберсак сказал, что "Альтернатива для Германии", в конце концов, должна определиться, "с кем они лягут в постель — с Путиным или с Трампом".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-