Трое немецких политиков отмечали день рождения Путина в посольстве РФ
Категория
Политика
Дата публикации

Трое немецких политиков отмечали день рождения Путина в посольстве РФ

Путин
Read in English
Читати українською

Три депутата парламента земли Саксония-Ангальт от ультраправой "Альтернативы для Германии" приняли участие в мероприятии в честь дня рождения Владимира Путина в посольстве России в Берлине.

Главные тезисы

  • Трое немецких политиков от ультраправой партии устроили в посольстве РФ мероприятие в честь дня рождения Путина.
  • Высказывания главного редактора журнала Compact о признании Путина как патриота вызвали общественное возмущение.
  • Участие политиков в этом мероприятии вызвало острую критику со стороны других партий, обвинивших их в уклонении от демократических ценностей.

Трое немецких политиков праздновали день рождения Путина

7 октября в российском посольстве в Германии состоялось мероприятие по случаю 73 дня рождения Путина. Его организовал ультраправый журнал Compact, который на время был запрещен за распространение антиконституционных взглядов.

Во время мероприятия главный редактор Compact Юрген Эльзессер похвалил Путина как "государственного деятеля" и "патриота", защищающего западные ценности от "левацкого Запада", и пожелал ему долгой жизни.

На мероприятие были приглашены Ганс-Томас Тильшнайдер, Флориан Шредер и Франк Отто Лизурек — депутаты от "АдН" в земельном парламенте Саксонии-Ангальт.

Тильшнайдер ранее неоднократно попадал в заголовки газет из-за близости к России, в частности, визита в оккупированное РФ востока Украины в 2022 году.

Сопредседатель парламентской фракции "АдН" в Саксонии-Ангальт Оливер Кирхнер объяснил 8 октября, что был проинформирован об участии трех депутатов в мероприятии в посольстве РФ, но сам не был приглашен.

Комментируя ситуацию, он сказал, что "вы должны иметь дело со всеми сторонами".

В то же время визит ультраправых политиков резко раскритиковали другие партии.

Вы удивлены? Часть этой парламентской группы "АдН" и часть "АдН" в целом теперь точно сошли с почвы свободного демократического базового порядка, — сказал лидер парламентской фракции консервативного ХДС Гидо Хойер.

А лидер парламентской фракции Социал-демократической Андреас Зильберсак сказал, что "Альтернатива для Германии", в конце концов, должна определиться, "с кем они лягут в постель — с Путиным или с Трампом".

