Троє німецьких політиків відзначали день народження Путіна у посольстві РФ

Троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Володимира Путіна у посольстві Росії в Берліні.

Головні тези:

  • Троє німецьких політиків від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” відзначили день народження Путіна в посольстві РФ, що викликало гостру критику від інших партій.
  • У своїй промові головний редактор журналу Compact прославив Путіна як “державного діяча” і “патріота”, захищаючи його від 'лівацького Заходу', що спровокувало обурення суспільства.

Троє німецьких політиків святкували день народження Путіна

7 жовтня у російському посольстві в Німеччині відбувся захід з нагоди 73-го дня народження Путіна. Його організував ультраправий журнал Compact, який на деякий час був заборонений за поширення антиконституційних поглядів.

Під час заходу головний редактор Compact Юрген Ельзессер похвалив Путіна як "державного діяча" і "патріота", який захищає західні цінності від "лівацького Заходу", і побажав йому довгого життя.

На захід були запрошені Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек — депутати від "АдН" у земельному парламенті Саксонії-Ангальт.

Тільшнайдер раніше неодноразово потрапляв у заголовки газет через близькість до Росії, зокрема візиту до окупованого РФ сходу України у 2022 році.

Співголова парламентської фракції "АдН" у Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер пояснив 8 жовтня, що був поінформований про участь трьох депутатів у заході в посольстві РФ, але сам не був запрошений.

Коментуючи ситуацію, він сказав, що "ви повинні мати справу з усіма сторонами".

Натомість візит ультраправих політиків різко розкритикували інші партії.

Ви здивовані? Частина цієї парламентської групи "АдН" і частина "АдН" в цілому тепер точно зійшли з ґрунту вільного демократичного базового порядку, — сказав лідер парламентської фракції консервативного ХДС Гідо Хоєр.

А лідер парламентської фракції Соціал-демократичної Андреас Зільберсак сказав, що "Альтернатива для Німеччини" зрештою має визначитись, "з ким вони ляжуть у ліжко — з Путіним чи з Трампом".

