Троє депутатів парламенту землі Саксонія-Ангальт від ультраправої "Альтернативи для Німеччини" взяли участь у заході на честь дня народження Володимира Путіна у посольстві Росії в Берліні.
Головні тези:
- Троє німецьких політиків від ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” відзначили день народження Путіна в посольстві РФ, що викликало гостру критику від інших партій.
- У своїй промові головний редактор журналу Compact прославив Путіна як “державного діяча” і “патріота”, захищаючи його від 'лівацького Заходу', що спровокувало обурення суспільства.
Троє німецьких політиків святкували день народження Путіна
7 жовтня у російському посольстві в Німеччині відбувся захід з нагоди 73-го дня народження Путіна. Його організував ультраправий журнал Compact, який на деякий час був заборонений за поширення антиконституційних поглядів.
На захід були запрошені Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек — депутати від "АдН" у земельному парламенті Саксонії-Ангальт.
Тільшнайдер раніше неодноразово потрапляв у заголовки газет через близькість до Росії, зокрема візиту до окупованого РФ сходу України у 2022 році.
Співголова парламентської фракції "АдН" у Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер пояснив 8 жовтня, що був поінформований про участь трьох депутатів у заході в посольстві РФ, але сам не був запрошений.
Натомість візит ультраправих політиків різко розкритикували інші партії.
Ви здивовані? Частина цієї парламентської групи "АдН" і частина "АдН" в цілому тепер точно зійшли з ґрунту вільного демократичного базового порядку, — сказав лідер парламентської фракції консервативного ХДС Гідо Хоєр.
А лідер парламентської фракції Соціал-демократичної Андреас Зільберсак сказав, що "Альтернатива для Німеччини" зрештою має визначитись, "з ким вони ляжуть у ліжко — з Путіним чи з Трампом".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-