Трофейные технологии. Чешская компания поставляет Украине FPV-дроны "Ян Жижка" на оптоволокне

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, созданные на основе технологий из перехваченных российских БПЛА.

Чешская компания поставляет Украине FPV-дроны "Ян Жижка" на оптоволокне

FPV-дрон "Ян Жижка" назван в честь чешского полководца. Беспилотник работает на оптоволокне, поэтому неуязвим к средствам радиоэлектронной борьбы, а также втрое дешевле других моделей.

Чешская компания SPARK создала этот дрон на основе российской технологии. Украинские военные передали волонтерам перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", работающий на оптоволокне.

В компании разобрали БПЛА и на его основе создали "Яна Жижку". Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, отпечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

Дроны "Ян Жижка"

Благодаря финансовой поддержке инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина") компания начала производить дроны в больших количествах.

Недавно волонтеры собрали 14 миллионов чешских крон на 500 дронов для Украины.