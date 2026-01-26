Трофейные технологии. Чешская компания поставляет Украине FPV-дроны "Ян Жижка" на оптоволокне
Категория
Технологии
Дата публикации

Трофейные технологии. Чешская компания поставляет Украине FPV-дроны "Ян Жижка" на оптоволокне

дрон
Читати українською
Источник:  Idnes

Чешская компания в сотрудничестве с волонтерами поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, созданные на основе технологий из перехваченных российских БПЛА.

Главные тезисы

  • FPV-дроны Ян Жижка отличаются устойчивостью к радиоэлектронной борьбе и доступностью благодаря технологии оптоволокна.
  • Сотрудничество чешской компании SPARK с украинскими волонтерами позволило создать эффективные дроны на основе перехваченных российских БПЛА.

Чешская компания поставляет Украине FPV-дроны "Ян Жижка" на оптоволокне

FPV-дрон "Ян Жижка" назван в честь чешского полководца. Беспилотник работает на оптоволокне, поэтому неуязвим к средствам радиоэлектронной борьбы, а также втрое дешевле других моделей.

Чешская компания SPARK создала этот дрон на основе российской технологии. Украинские военные передали волонтерам перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", работающий на оптоволокне.

В компании разобрали БПЛА и на его основе создали "Яна Жижку". Почти все на нем сделано в Чехии: зеленый каркас из стекловолокна, ножки, отпечатанные на 3D-принтере, аккумуляторы и 25-километровые катушки оптического волокна.

Дроны "Ян Жижка"

Благодаря финансовой поддержке инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина") компания начала производить дроны в больших количествах.

Недавно волонтеры собрали 14 миллионов чешских крон на 500 дронов для Украины.

Я думаю, что Украина без проблем обойдется без помощи чешского правительства. Но что положительно: мы видим, что после каждого заявления Мацинки, Окамуры или Бабиша деньги на наших счетах увеличиваются. Мы рады этому, — рассказывает соучредитель инициативы Darek pro Putina Мартин Ондрачек.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия планирует передать Украине 30 модернизированных танков Т-72М4CZ
танк
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я очень рад". Чехия выполнила свое главное обещание Украине
Чехия передала Украине все 1,8 млн боеприпасов
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Боеприпасы для Украины. Чехия планирует продолжить действие "снарядной инициативы" в 2026 году
МИД Украины
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?