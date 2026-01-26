Трофейні технології. Чеська компанія постачає Україні FPV-дрони "Ян Жижка" на оптоволокні
Джерело:  Idnes

Чеська компанія у співпраці з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА.

Головні тези:

  • Чеська компанія SPARK спільно з українськими волонтерами розробила FPV-дрон “Ян Жижка” на основі російської технології.
  • Даний дрон працює на оптоволокні, що робить його невразливим до радіоелектронної боротьби та втричі дешевшим за інші моделі.
  • Ініціатива Darek pro Putina зібрала кошти на виробництво 500 дронів для України завдяки фінансовій підтримці.

Чеська компанія постачає Україні FPV-дрони "Ян Жижка" на оптоволокні

FPV-дрон "Ян Жижка" названий на честь чеського полководця. Безпілотник працює на оптоволокні, тому невразливий до засобів радіоелектронної боротьби, а також втричі дешевший за інші моделі.

Чеська компанія SPARK створила цей дрон на основі російської технології. Українські військові передали волонтерам перехоплений безпілотник "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні.

У компанії розібрали БпЛА та на його основі створили "Яна Жижку". Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері, акумулятори та 25-кілометрові котушки оптичного волокна.

Дрони “Ян Жижка”

Завдяки фінансовій підтримці ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") компанія почала вироблять дрони у великих кількостях.

Нещодавно волонтери зібрали 14 мільйонів чеських крон на 500 дронів для України.

Я думаю, що Україна без проблем обійдеться без допомоги чеського уряду. Але що є позитивним: ми бачимо, що після кожної заяви Мацінки, Окамури чи Бабіша гроші на наших рахунках збільшуються. Ми раді цьому, — розповідає співзасновник ініціативи Darek pro Putina Мартін Ондрачек.

Чехія планує передати Україні 30 модернізованих танків Т-72М4CZ
танк
"Я дуже радий". Чехія виконала свою головну обіцянку щодо України
Фіала
Боєприпаси для України. Чехія планує продовжити дію "снарядної ініціативи" у 2026 році
МЗС України
Сибіга

