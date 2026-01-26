Трофейні технології. Чеська компанія постачає Україні FPV-дрони "Ян Жижка" на оптоволокні

Чеська компанія у співпраці з волонтерами постачає Україні FPV-дрони на оптоволокні, які створені на основі технологій із перехоплених російських БпЛА.
Головні тези:
- Чеська компанія SPARK спільно з українськими волонтерами розробила FPV-дрон “Ян Жижка” на основі російської технології.
- Даний дрон працює на оптоволокні, що робить його невразливим до радіоелектронної боротьби та втричі дешевшим за інші моделі.
- Ініціатива Darek pro Putina зібрала кошти на виробництво 500 дронів для України завдяки фінансовій підтримці.
Чеська компанія постачає Україні FPV-дрони "Ян Жижка" на оптоволокні
FPV-дрон "Ян Жижка" названий на честь чеського полководця. Безпілотник працює на оптоволокні, тому невразливий до засобів радіоелектронної боротьби, а також втричі дешевший за інші моделі.
Чеська компанія SPARK створила цей дрон на основі російської технології. Українські військові передали волонтерам перехоплений безпілотник "Князь Вандал Новгородський", який працює на оптоволокні.
У компанії розібрали БпЛА та на його основі створили "Яна Жижку". Майже все на ньому зроблено в Чехії: зелений каркас зі скловолокна, ніжки, надруковані на 3D-принтері, акумулятори та 25-кілометрові котушки оптичного волокна.
Завдяки фінансовій підтримці ініціативи Darek pro Putina ("Подарунок для Путіна") компанія почала вироблять дрони у великих кількостях.
Нещодавно волонтери зібрали 14 мільйонів чеських крон на 500 дронів для України.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-