Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть португальскую "Бенфику" и перебраться в мюнхенскую "Баварию" уже в следующем году.
Главные тезисы
- Украинский голкипер Анатолий Трубин может перебраться из Бенфики в Баварию за 25 млн евро.
- Бавария рассматривает Трубина на роль дублера Мануэля Нойера и планирует активную трансферную кампанию.
- Трубин вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира вместе с Грегором Кобелем по версии CIES Football Observatory.
- Бавария также планирует приобрести игрока Спортинга Виктора Декереша.
- Анатолий Трубин показал впечатляющие результаты в составе Бенфики, проведя 17 матчей и не пропустив 7 раз.
Что известно о заинтересованности "Баварии" Трубиным
По информации издания, гранд немецкого футбола готовится провести активную зимнюю трансферную кампанию и подписать нескольких игроков, в том числе Анатолий Трубин.
По результатам первой половины сезона -2024/2025 "Бавария" занимает первое место в чемпионате Германии, однако руководство клуба недовольно результатами игры Венсана Компани.
К тому же "Бавария" рассматривает Анатолия Трубина на роль дублера Мануэля Нойера и с полноценной заменой последнего в дальнейшем.
По информации СМИ, немецкий клуб готов приобрести у "Бенфики" Трубина за 25 млн евро.
Бавария также планирует побороться за открытие лиссабонского Спортинга в этом сезоне Виктора Декереша Шведский нападающий в 2024 году забил 60 голов за клуб и национальную сборную.
Мюнхенский клуб намерен подписать игроков на фланги. Одним из кандидатов является Алехандро Бальде, выступающий в Барселоне.
Анатолий Трубин в текущей кампании сыграл в 17 матчах в составе Бенфики. Украинский голкипер пропустил 14 мячей и семь раз оставил ворота не взятыми.
Что известно о рейтинге Трубина среди других вратарей мира
Украинский вратарь Анатолий Трубин, успешно играющий за португальскую "Бенфику", стал одним из самых дорогих спортсменов в своей категории.
Организация CIES Football Observatory представила рейтинг самых дорогих голкиперов мира.
Первое место в этом рейтинге самых дорогих вратарей мира, по версии CIES Football Observatory, разделили Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд) и Анатолий Трубин ("Бенфика").
На третьей позиции голкипер "Порту" Диогу Кошта, который стоит 56 млн. евро.
Восьмым самым дорогим вратарем мира признали украинца Андрея Лунина ("Реал") — 39 млн евро.
Больше по теме
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-