Трубин может покинуть Бенфику. Кого заинтересовал украинский голкипер
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Трубин может покинуть Бенфику. Кого заинтересовал украинский голкипер

Анатолий Трубин
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Украинский вратарь Анатолий Трубин может покинуть португальскую "Бенфику" и перебраться в мюнхенскую "Баварию" уже в следующем году.

Главные тезисы

  • Украинский голкипер Анатолий Трубин может перебраться из Бенфики в Баварию за 25 млн евро.
  • Бавария рассматривает Трубина на роль дублера Мануэля Нойера и планирует активную трансферную кампанию.
  • Трубин вошел в рейтинг самых дорогих голкиперов мира вместе с Грегором Кобелем по версии CIES Football Observatory.
  • Бавария также планирует приобрести игрока Спортинга Виктора Декереша.
  • Анатолий Трубин показал впечатляющие результаты в составе Бенфики, проведя 17 матчей и не пропустив 7 раз.

Что известно о заинтересованности "Баварии" Трубиным

По информации издания, гранд немецкого футбола готовится провести активную зимнюю трансферную кампанию и подписать нескольких игроков, в том числе Анатолий Трубин.

По результатам первой половины сезона -2024/2025 "Бавария" занимает первое место в чемпионате Германии, однако руководство клуба недовольно результатами игры Венсана Компани.

К тому же "Бавария" рассматривает Анатолия Трубина на роль дублера Мануэля Нойера и с полноценной заменой последнего в дальнейшем.

Трубин уже зимой может перейти из "Бенфики" в "Баварию"
Анатолий Трубин

По информации СМИ, немецкий клуб готов приобрести у "Бенфики" Трубина за 25 млн евро.

Бавария также планирует побороться за открытие лиссабонского Спортинга в этом сезоне Виктора Декереша Шведский нападающий в 2024 году забил 60 голов за клуб и национальную сборную.

Мюнхенский клуб намерен подписать игроков на фланги. Одним из кандидатов является Алехандро Бальде, выступающий в Барселоне.

Анатолий Трубин в текущей кампании сыграл в 17 матчах в составе Бенфики. Украинский голкипер пропустил 14 мячей и семь раз оставил ворота не взятыми.

Что известно о рейтинге Трубина среди других вратарей мира

Украинский вратарь Анатолий Трубин, успешно играющий за португальскую "Бенфику", стал одним из самых дорогих спортсменов в своей категории.

Организация CIES Football Observatory представила рейтинг самых дорогих голкиперов мира.

Первое место в этом рейтинге самых дорогих вратарей мира, по версии CIES Football Observatory, разделили Грегор Кобель ("Боруссия" Дортмунд) и Анатолий Трубин ("Бенфика").

На третьей позиции голкипер "Порту" Диогу Кошта, который стоит 56 млн. евро.

Восьмым самым дорогим вратарем мира признали украинца Андрея Лунина ("Реал") — 39 млн евро.

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