Український воротар Анатолій Трубін може покинути португальску “Бенфіку” і перебратись до мюнхенської “Баварії” вже у наступному році.

Що відомо про зацікавленість “Баварії” Трубіним

За інформацією видання, гранд німецького футболу готується провести активну зимову трансферну кампанію і підписати кількох гравців, серед них, зокрема, і Анатолій Трубін.

Наразі за результатами першої половини сезону -2024/2025 “Баварія” займає перше місце у чемпіонаті Німеччини, однак керівництво клубу незадоволене результатами гри Венсана Компані.

До того ж “Баварія” розглядає Анатолія Трубіна на роль дублера Мануеля Ноєра і з повноцінною заміною останнього у подальшому.

Анатолій Трубін

За інформацією ЗМІ, німецький клуб готовий придбати в “Бенфіки” Трубіна за 25 млн євро.

Баварія також планує поборотись за відкриття лісабонського Спортінга цього сезону Віктора Дьокереша. Шведський нападник у 2024 році забив 60 голів за клуб та національну збірну.

Мюнхенський клуб має наміри підписати гравців на фланги. Одним із кандидатів є Алехандро Бальде, який виступає в Барселоні.

Анатолій Трубін у поточній кампанії зіграв у 17 матчах у складі Бенфіки. Український голкіпер пропустив 14 м'ячів та сім разів залишив ворота не взятими.

Що відомо про рейтинг Трубіна серед інших воротарів світу

Український воротар Анатолій Трубін, який успішно грає за португальську “Бенфіку”, став одним з найбільш дорогих спортсменів у своїй категорії.

Організація CIES Football Observatory презентувала рейтинг найдорожчих голкіперів світу.

Перше місце у цьому рейтингу найдорожчих воротарів світу, за версією CIES Football Observatory, розділили Ґреґор Кобель ("Боруссія" Дортмунд) та Анатолій Трубін ("Бенфіка"). Швейцарця і українця оцінили у 66 млн євро.

На третій позиції голкіпер "Порту" Діогу Кошта, який коштує 56 млн євро.