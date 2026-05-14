Туман обладает способностью очищать воздух от загрязнений — гипотеза ученых

Туман не является стерильной суспензией капель воды, а подлинной средой обитания. Он содержит живые и растущие бактерии, некоторые из которых незаметно поглощают загрязнение в воздухе.

Бактерии из тумана очищают загрязненный воздух

Ученые из Аризонского государственного университета в своем исследовании рассказали, что они изучили, как ведут себя бактерии в воздушных потоках. Они выяснили, какие бактерии присутствуют в тумане и действительно ли они живы и растут внутри капли.

По словам ученых, менее одного процента отдельных капель тумана содержат бактерии. Это может показаться ничтожно малым, но туман содержит почти невероятное количество капель, и когда их все сложить, картина меняется полностью.

Если взять все капли вместе, концентрация бактерий такая же, как в океане, заявил соавтор исследования Ферран Гарсия-Пичель.

Ученые отметили, что всего в одной капле туманной воды может содержаться около десяти миллионов бактерий. Они подчеркнули, что туман с точки зрения микроорганизмов примерно так же насыщен жизнью, как и море.

Во всех образцах выделялась одна группа: метилобактерия. Воздух, собранный до появления тумана, содержал их меньше, чем воздух, собранный после, что позволяет предположить, что туман активно способствует их распространению.

Исследователи сообщили, что метилобактерии питаются простыми углеродными соединениями, в частности формальдегидом — распространенным загрязнителем, способствующим образованию озонового смога.

Ученые обнаружили, что бактерии становятся больше и делятся. Также они заметили, что бактерии в тумане используют формальдегид в качестве пищи для поддержания своего роста.

Команда обнаружила, что при высоких концентрациях формальдегид становится токсичным для бактерий, поэтому они расщепляют его на углекислый газ, чтобы сохранить безопасность своей среды обитания. Бактерии не просто поглощают загрязняющие вещества. Они очищают воздух, чтобы выжить, и тем самым делают его чище для всех остальных.

В издании отметили, что сбор воды из тумана долгие годы считался отличным способом получить чистую воду в регионах с дефицитом воды. Часто его представляли как чистый, природный источник.

Новое исследование показывает, что к этой воде следует относиться как к любой другой. Ученые призывают тестировать и очищать перед употреблением воду, полученную путем сбора из тумана.