Туман обладает способностью очищать воздух от загрязнений — гипотеза ученых
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Туман обладает способностью очищать воздух от загрязнений — гипотеза ученых

туман
Читати українською
Источник:  earth.com

Туман не является стерильной суспензией капель воды, а подлинной средой обитания. Он содержит живые и растущие бактерии, некоторые из которых незаметно поглощают загрязнение в воздухе.

Главные тезисы

  • Туман содержит живые и растущие бактерии, способствующие очищению воздуха от загрязнений.
  • Исследования ученых показали, что в тумане концентрация бактерий может быть такой же высокой, как в океане.

Бактерии из тумана очищают загрязненный воздух

Ученые из Аризонского государственного университета в своем исследовании рассказали, что они изучили, как ведут себя бактерии в воздушных потоках. Они выяснили, какие бактерии присутствуют в тумане и действительно ли они живы и растут внутри капли.

По словам ученых, менее одного процента отдельных капель тумана содержат бактерии. Это может показаться ничтожно малым, но туман содержит почти невероятное количество капель, и когда их все сложить, картина меняется полностью.

Если взять все капли вместе, концентрация бактерий такая же, как в океане, заявил соавтор исследования Ферран Гарсия-Пичель.

Ученые отметили, что всего в одной капле туманной воды может содержаться около десяти миллионов бактерий. Они подчеркнули, что туман с точки зрения микроорганизмов примерно так же насыщен жизнью, как и море.

Во всех образцах выделялась одна группа: метилобактерия. Воздух, собранный до появления тумана, содержал их меньше, чем воздух, собранный после, что позволяет предположить, что туман активно способствует их распространению.

Исследователи сообщили, что метилобактерии питаются простыми углеродными соединениями, в частности формальдегидом — распространенным загрязнителем, способствующим образованию озонового смога.

Ученые обнаружили, что бактерии становятся больше и делятся. Также они заметили, что бактерии в тумане используют формальдегид в качестве пищи для поддержания своего роста.

Команда обнаружила, что при высоких концентрациях формальдегид становится токсичным для бактерий, поэтому они расщепляют его на углекислый газ, чтобы сохранить безопасность своей среды обитания. Бактерии не просто поглощают загрязняющие вещества. Они очищают воздух, чтобы выжить, и тем самым делают его чище для всех остальных.

В издании отметили, что сбор воды из тумана долгие годы считался отличным способом получить чистую воду в регионах с дефицитом воды. Часто его представляли как чистый, природный источник.

Новое исследование показывает, что к этой воде следует относиться как к любой другой. Ученые призывают тестировать и очищать перед употреблением воду, полученную путем сбора из тумана.

Вода из тумана не стерильна. Она содержит живые бактерии, которые разлагают химические загрязнители, и пока никто точно не знает, что именно в ней содержится и в каких концентрациях.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Ученые предупреждают о стремительной эволюции смертельно опасной для людей бактерии
Бактерия Pseudomonas aeruginosa
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследователи обнаружили самые старые на Земле бактерии
Микроскоп
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские полярники ищут морские бактерии в Антарктиде. Зачем они это делают
Министерство образования и науки Украины
Антарктида

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?