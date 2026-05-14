Туман має здатність очищувати повітря від забруднень — гіпотеза вчених

Туман не є стерильною суспензією крапель води, а справжнім середовищем існування. Він містить живі та зростаючі бактерії, деякі з яких непомітно поглинають забруднення в повітрі.

Бактерії з туману очищують забруднене повітря

Вчені з Арізонського державного університету у своєму дослідженні розповіли, що вони вивчили, як поводяться бактерії в повітряних потоках. Вони з'ясували, які бактерії присутні в тумані і чи дійсно вони живі та ростуть усередині крапель.

За словами вчених, менше одного відсотка окремих крапель туману містять бактерії. Це може здатися мізерно малим, але туман містить майже неймовірну кількість крапель, і коли їх усі скласти, картина змінюється повністю.

Якщо взяти всі краплі разом, концентрація бактерій така ж, як в океані, – заявив співавтор дослідження Ферран Гарсія-Пічель.

Вчені зазначили, що всього в одній краплі туманної води може міститися близько десяти мільйонів бактерій. Вони підкреслили, що туман з точки зору мікроорганізмів приблизно так само насичений життям, як і море.

У всіх зразках виділялася одна група: метилобактерії. Повітря, зібране до появи туману, містило їх менше, ніж повітря, зібране після, що дозволяє припустити, що туман активно сприяє їх поширенню. Поширити

Дослідники повідомили, що метилобактерії харчуються простими вуглецевими сполуками, зокрема формальдегідом – поширеним забруднювачем, який сприяє утворенню озонового смогу.

Вчені виявили, що бактерії стають більшими і діляться. Також вони помітили, що бактерії в тумані використовують формальдегід як їжу для підтримки свого росту.

Команда виявила, що при високих концентраціях формальдегід стає токсичним для самих бактерій, тому вони розщеплюють його на вуглекислий газ, щоб зберегти безпеку свого середовища проживання. Бактерії не просто поглинають забруднюючі речовини. Вони очищають повітря, щоб вижити, і тим самим роблять його чистішим для всіх інших.

У виданні зазначили, що збір води з туману довгі роки вважався чудовим способом отримати чисту воду в регіонах з дефіцитом води. Часто його представляли як чисте, природне джерело.

Нове дослідження показує, що до цієї води слід ставитися як до будь-якої іншої. Вчені закликають тестувати та очищати перед вживанням воду, отриману шляхом збору з туману.