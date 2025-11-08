Турция выдала ордер на арест Нетаньяху — в чем его обвиняют

Турция выдала ордера на арест главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и некоторых высокопоставленных чиновников его правительства по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных систематически в ходе войны в Газе.
Турция хочет арестовать Нетаньяху
Турция выдала ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и высокопоставленных чиновников его правительства по обвинениям в геноциде.
Анкара обвинила этих должностных лиц в "геноциде и преступлениях против человечности", которые Израиль "систематически совершает" в палестинском анклаве.
В свою очередь, Израиль осудил этот ордер, в частности, министр иностранных дел страны Гидеон Саар отверг этот шаг и назвал его "пиар-ходом тирана [президента Турции — ред.] Эрдогана».
В прошлом году Турция присоединилась к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН.
