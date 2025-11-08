Турция выдала ордер на арест Нетаньяху — в чем его обвиняют

Турция выдала ордера на арест главы правительства Израиля Беньямина Нетаньяху и некоторых высокопоставленных чиновников его правительства по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных систематически в ходе войны в Газе.

Турция хочет арестовать Нетаньяху

Отмечается, что кроме Нетаньяху среди 37 подозреваемых из списка — министр обороны Израиля Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и руководитель штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир. Поделиться

Анкара обвинила этих должностных лиц в "геноциде и преступлениях против человечности", которые Израиль "систематически совершает" в палестинском анклаве.

В свою очередь, Израиль осудил этот ордер, в частности, министр иностранных дел страны Гидеон Саар отверг этот шаг и назвал его "пиар-ходом тирана [президента Турции — ред.] Эрдогана».

В прошлом году Турция присоединилась к иску Южной Африки против Израиля в Международном суде ООН.