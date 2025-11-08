Туреччина видала ордер на арешт Нетаньягу — у чому його звинувачують

Туреччина видала ордери на арешт голови уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та деяких високопосадовців його уряду за звинуваченнями у злочинах проти людяності, скоєних систематично в ході війни у Газі.

Туреччина хоче заарештувати Нетаньягу

Зазначається, що крім Нетаньягу, серед 37 підозрюваних зі списку — міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац, міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір та керівник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір.

Анкара звинуватила цих посадовців у "геноциді та злочинах проти людяності", які Ізраїль "систематично вчиняє" у палестинському анклаві.

Своєю чергою, Ізраїль засудив цей ордер, зокрема міністр закордонних справ країни Гідеон Саар відкинув цей крок та назвав його "піар-ходом тирана [президента Туреччини — ред.] Ердогана».

Торік Туреччина також приєдналася до позову Південної Африки проти Ізраїлю у Міжнародному суді ООН.