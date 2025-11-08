Туреччина видала ордер на арешт Нетаньягу — у чому його звинувачують

Туреччина видала ордери на арешт голови уряду Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та деяких високопосадовців його уряду за звинуваченнями у злочинах проти людяності, скоєних систематично в ході війни у Газі.
Головні тези:
- Туреччина видала ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу та його урядовців за звинуваченнями у геноциді.
- Зазначені в ордері посадовці притягуються до відповідальності за систематичні злочини у Газі.
- Ізраїль відкидає звинувачення та реакцію Туреччини називає “піар-ходом тирана”.
Туреччина хоче заарештувати Нетаньягу
Туреччина видала ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та високопосадовців його уряду за звинуваченнями у геноциді.
Анкара звинуватила цих посадовців у "геноциді та злочинах проти людяності", які Ізраїль "систематично вчиняє" у палестинському анклаві.
Своєю чергою, Ізраїль засудив цей ордер, зокрема міністр закордонних справ країни Гідеон Саар відкинув цей крок та назвав його "піар-ходом тирана [президента Туреччини — ред.] Ердогана».
Торік Туреччина також приєдналася до позову Південної Африки проти Ізраїлю у Міжнародному суді ООН.
