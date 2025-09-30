Трамп і Нетаньягу узгодили план щодо завершення війни в Газі

Американський лідер Дональд Трамп і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно підтвердили, що погодили план з 20 пунктів, який має на меті завершити війну в Газі.
Головні тези:
- Трамп та Нетаньягу лякають ХАМАС остаточним знищенням.
- Нова угода може сприяти потенційно ширшому миру на Близькому Сході.
Що замислили Трамп та Нетаньягу
За словами очільника Білого дому, новий план підтримали лідери Близького Сходу і країни з мусульманською більшістю.
Він також додав: якщо ХАМАС відкине угоду", то Нетаньяху "матиме нашу повну підтримку" для знищення бойовиків.
На переконання американського лідера, його новий план може стати базою для потенційно ширшого миру на Близькому Сході.
Дональд Трамп також продовжить переконувати ще більше арабських країн Перської затоки нормалізувати відносини з Ізраїлем.
Як стверджує очільник Білого дому, той рівень схвалення, який його план отримав овід країн Близького Сходу, "перевершив усі очікування".
Що важливо розуміти, станом на сьогодні перспективи миру в Газі залишаються туманними, оскільки ХАМАС поки не озвучив своє рішення.
