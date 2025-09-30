Трамп и Нетаньяху согласовали план по завершению войны в Газе

Американский лидер Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердили, что согласовали план из 20 пунктов, который должен завершить войну в Газе.

Что задумали Трамп и Нетаньяху

По словам главы Белого дома, новый план поддержали лидеры Ближнего Востока и страны с мусульманским большинством.

Он также добавил: если ХАМАС отвергнет соглашение", то Нетаньяху "будет иметь нашу полную поддержку" для уничтожения боевиков.

Мы еще не закончили. Мы должны уничтожить ХАМАС, но я думаю, что они (Израиль — ред.) смогут это сделать. Поэтому сейчас пора для ХАМАС принять условия плана, который мы сегодня выдвинули. Дональд Трамп Президент США

По мнению американского лидера, его новый план может стать базой для потенциально более широкого мира на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп также продолжит убеждать больше арабских стран Персидского залива нормализовать отношения с Израилем.

Это лишь часть более широкой картины, а именно мира на Ближнем Востоке, и давайте назовем это вечным миром на Ближнем Востоке, — подчеркнул президент США.

Как утверждает глава Белого дома, тот уровень одобрения, который его план получил от стран Ближнего Востока, "превзошел все ожидания".