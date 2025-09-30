Трамп и Нетаньяху согласовали план по завершению войны в Газе

Американский лидер Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху официально подтвердили, что согласовали план из 20 пунктов, который должен завершить войну в Газе.
Главные тезисы
- Трамп и Нетаньяху пугают ХАМАС тотальным уничтожением.
- Новое соглашение может способствовать потенциально более широкому миру на Ближнем Востоке.
Что задумали Трамп и Нетаньяху
По словам главы Белого дома, новый план поддержали лидеры Ближнего Востока и страны с мусульманским большинством.
Он также добавил: если ХАМАС отвергнет соглашение", то Нетаньяху "будет иметь нашу полную поддержку" для уничтожения боевиков.
По мнению американского лидера, его новый план может стать базой для потенциально более широкого мира на Ближнем Востоке.
Дональд Трамп также продолжит убеждать больше арабских стран Персидского залива нормализовать отношения с Израилем.
Как утверждает глава Белого дома, тот уровень одобрения, который его план получил от стран Ближнего Востока, "превзошел все ожидания".
Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день перспективы мира в Газе остаются туманными, поскольку ХАМАС пока не озвучил свое решение.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-