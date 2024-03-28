Турецкой авиакомпании ограничили полеты из-за связей с РФ

Финское агентство транспорта и коммуникаций Traficom запретило полеты турецкой авиакомпании Southwind Airlines в Финляндию из-за связей с Россией.
Что известно о запретах для компании Southwind Airlines
Следует отметить, что Southwind Airlines создана в Турции в 2022 году сразу после наложения санкций на российские авиакомпании из-за вторжения России в Украину. СМИ связывают ее с российским туроператором Pegas Touristik, получившим возможность продолжить перевозку российских туристов в Турцию, несмотря на санкции.
Southwind Airlines специализируется на перевозках туристов в Турцию и подала заявку на выполнение рейсов между Анталией и Хельсинки. Одним из недавних новых маршрутов стал Стамбул-Минск. После этого немецкое издание Bild назвало авиакомпанию подставной, созданной для того, чтобы перевозить нелегальных мигрантов в Европу через Минск.
До начала великой войны в Украину Pegas Touristik возил туристов самолетами аффилированной с ним российской авиакомпании Nordwind Airlines. После наложения санкций часть флота Nordwind Airlines была выведена из России, и эти самолеты оказались в парке Southwind Airlines.
Что известно о проблемах с авиаотраслью в РФ
"Аэрофлот" начал избавляться от бизнес-класса в самолетах из-за нехватки бортов. Российский перевозчик намерен избавиться от бизнес-класса на нескольких Superjet 100. Речь идет о девяти самолетах ее "дочки" — авиакомпании "Россия". Ей не хватает 100-местных бортов этого типа на курортных и туристических маршрутах.
После вторжения в Украину Россия захватила более 400 принадлежащих иностранным компаниям самолетов стоимостью миллиарды долларов. Это привело к самой большой в истории стычке в обычно стабильном бизнесе авиационного страхования.
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