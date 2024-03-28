Турецкой авиакомпании ограничили полеты из-за связей с РФ

Что известно о запретах для компании Southwind Airlines

Наша общая оценка показывает, что значительная часть собственности и фактический контроль Southwind Airlines принадлежит не указанным турецким лицам или компаниям. Мы пришли к выводу, что авиакомпания и контроль над ней связаны с российской стороной, — заявил гендиректор Traficom Яркко Сааримяки (Jarkko Saarimäki). Поделиться

Следует отметить, что Southwind Airlines создана в Турции в 2022 году сразу после наложения санкций на российские авиакомпании из-за вторжения России в Украину. СМИ связывают ее с российским туроператором Pegas Touristik, получившим возможность продолжить перевозку российских туристов в Турцию, несмотря на санкции.

Southwind Airlines специализируется на перевозках туристов в Турцию и подала заявку на выполнение рейсов между Анталией и Хельсинки. Одним из недавних новых маршрутов стал Стамбул-Минск. После этого немецкое издание Bild назвало авиакомпанию подставной, созданной для того, чтобы перевозить нелегальных мигрантов в Европу через Минск.

До начала великой войны в Украину Pegas Touristik возил туристов самолетами аффилированной с ним российской авиакомпании Nordwind Airlines. После наложения санкций часть флота Nordwind Airlines была выведена из России, и эти самолеты оказались в парке Southwind Airlines.

Что известно о проблемах с авиаотраслью в РФ

"Аэрофлот" начал избавляться от бизнес-класса в самолетах из-за нехватки бортов. Российский перевозчик намерен избавиться от бизнес-класса на нескольких Superjet 100. Речь идет о девяти самолетах ее "дочки" — авиакомпании "Россия". Ей не хватает 100-местных бортов этого типа на курортных и туристических маршрутах.

После вторжения в Украину Россия захватила более 400 принадлежащих иностранным компаниям самолетов стоимостью миллиарды долларов. Это привело к самой большой в истории стычке в обычно стабильном бизнесе авиационного страхования.