Турецькій авіакомпанії обмежили польоти через зв’язки з РФ

Фінське агентство транспорту та комунікацій Traficom заборонило польоти турецької авіакомпанії Southwind Airlines до Фінляндії через зв'язки з Росією.

Що відомо про заборони для компанії Southwind Airlines

Наша загальна оцінка показує, що значна частина власності та фактичний контроль над Southwind Airlines належить не вказаним турецьким особам чи компаніям. Ми дійшли висновку, що авіакомпанія та контроль над нею пов'язані з російською стороною, — заявив гендиректор Traficom Яркко Саарімякі (Jarkko Saarimäki). Поширити

Варто зазначити, що Southwind Airlines створена в Туреччині в 2022 році одразу після накладення санкцій на російські авіакомпанії через вторгнення Росії до України. ЗМІ пов'язують її із російським туроператором Pegas Touristik, який отримав можливість продовжити перевезення російських туристів до Туреччини, незважаючи на санкції.

Southwind Airlines спеціалізується на перевезеннях туристів до Туреччини та подала заявку на виконання рейсів між Анталією та Гельсінкі. Одним із недавніх нових маршрутів став Стамбул-Мінськ. Після цього німецьке видання Bild назвало авіакомпанію підставною, створеною для того, щоб перевозити нелегальних мігрантів до Європи через Мінськ.

До початку великої війни в Україні Pegas Touristik возив туристів літаками афілійованої з ним російської авіакомпанії Nordwind Airlines. Після накладення санкцій частину флоту Nordwind Airlines вивели з Росії, і ці літаки опинилися у парку Southwind Airlines.

Що відомо про проблеми з авіагалуззю у РФ

"Аерофлот" почав позбуватися бізнес-класу у літаках через нестачу бортів. Російський перевізник має намір позбутися бізнес-класу на кількох Superjet 100. Йдеться про дев'ять літаків її "дочки" — авіакомпанії "Россия". Їй не вистачає 100-місних бортів цього типу на курортних і туристичних маршрутах.

Після вторгнення в Україну Росія захопила понад 400 літаків, що належать іноземним компаніям, вартістю мільярди доларів. Це спричинило найбільшу в історії сутичку у зазвичай стабільному бізнесі авіаційного страхування.