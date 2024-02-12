Туск назвал себя самым проукраинским политиком в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако "следует учитывать проблемы с продовольственной безопасностью".

Туск считает себя самым проукраинским политиком в Европе

Трудно найти в Европе более проукраинскую политику, чем я, и трудно найти в Европе более проукраинскую нацию, чем польская, но мы должны также помнить об интересах продовольственной безопасности Польши и Европы, — сказал Туск. Поделиться

Он подчеркнул, что хотел бы поговорить с Макроном о безопасности польских и французских фермеров, что напрямую означает безопасность обеих стран.

Одной из тем, по словам польского премьера, также будет энергетика и "прекрасная возможность для совместных проектов".

Туск добавил, что Польша и Франция должны "взять на себя действительно большую ответственность и очень серьезно отнестись к ответственности за безопасность и будущее Европы".

Забастовка польских фермеров: что известно

Польские фермеры закончили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика" утром 10 февраля.

В ГНСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокировки границы в 11:30.

Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков.

Ранее в эфире телемарафона представитель ГНСУ Андрей Демченко отмечал, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 автомобилей.