Туск назвал себя самым проукраинским политиком в Европе

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в Европе трудно найти более проукраинского политика, чем он, однако "следует учитывать проблемы с продовольственной безопасностью".
Туск считает себя самым проукраинским политиком в Европе
Он подчеркнул, что хотел бы поговорить с Макроном о безопасности польских и французских фермеров, что напрямую означает безопасность обеих стран.
Одной из тем, по словам польского премьера, также будет энергетика и "прекрасная возможность для совместных проектов".
Туск добавил, что Польша и Франция должны "взять на себя действительно большую ответственность и очень серьезно отнестись к ответственности за безопасность и будущее Европы".
Забастовка польских фермеров: что известно
Польские фермеры закончили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика" утром 10 февраля.
В ГНСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокировки границы в 11:30.
Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков.
Ранее в эфире телемарафона представитель ГНСУ Андрей Демченко отмечал, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 автомобилей.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-