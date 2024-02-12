Туск назвав себе найбільш проукраїнським політиком у Європі
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Туск назвав себе найбільш проукраїнським політиком у Європі

Дональд Туск
Джерело:  RMF FM

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у Європі важко знайти більш проукраїнського політика, ніж він, однак "варто зважати на проблеми з продовольчою безпекою".

Туск вважає себе найбільш проукраїнським політиком у Європі

Важко знайти в Європі більш проукраїнського політика, ніж я, і важко знайти в Європі більш проукраїнську націю, ніж польська, але ми повинні також пам'ятати про інтереси продовольчої безпеки Польщі та Європи, — сказав Туск.

Він підкреслив, що хотів би поговорити з Макроном про безпеку польських і французьких фермерів, що безпосередньо означає безпеку обох країн.

Однією з тем, за словами польського прем'єра, також буде енергетика та "чудова можливість для спільних проєктів".

Туск додав, що Польща та Франція повинні "взяти на себе справді велику відповідальність і дуже серйозно поставитися до відповідальності за безпеку і майбутнє Європи".

Страйк польських фермерів: що відомо

Польські фермери закінчили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика" 10 лютого вранці.

В ДПСУ зазначають, що польські прикордонники передали інформацію про завершення блокування кордону о 11:30.

На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок.

Раніше в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що на кордоні з Польщею на трьох пунктах пропуску перебувають близько 1300 автомобілів.

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