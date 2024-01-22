Туск объявил о новом оборонном пакете и кредите для Украины

22 января премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о том, что Варшава предоставит Украине новый оборонный пакет для эффективного сопротивления России.

Известны результаты визита Дональда Туска в Киев

Глава польского правительства прибыл в украинскую столицу с официальным визитом утром 22 января.

Он уже встретился с главой государства Владимиром Зеленским.

Во время переговоров Дональд Туск подтвердил, что Варшава предоставит Украине новый оборонный пакет для сдерживания армии РФ.

Украинский лидер уже поделился видео встречи с премьер-министром Польши и раскрыл детали их договоренностей.

Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины. Обсудили сегодня с господином Премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия. Спасибо за поддержку Украины! – написал Владимир Зеленский. Поделиться

Также известно, что Дональд Туск намерен провести переговоры с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

Позиция Дональда Туска касательно Украины. Что важно знать

Новый глава польского правительства является проукраинским политиком, который всячески поддерживает наш народ на фоне российского вторжения.

Он не раз критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого и его команду за то, что они не повлияли на быстрое решение проблемы блокады на польско-украинской границе.

Уже при его правлении официальная Варшава смогла договориться с перевозчиками о деблокаде границы.

Несмотря на это, Дональд Туск предупреждает, что для него в приоритете интересы своей страны, которые он не будет игнорировать ради комфорта Киева.