Новый премьер Польши Дональд Туск приехал в Киев ― фото

Утром 22 января новоизбранный польский премьер-министр Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Украину.

Дональд Туск уже в Киеве: первые подробности

Канцелярия польского премьера опубликовала фото Дональда Туска на киевском железнодорожном вокзале и отметила, что политик прибыл в столицу Украины, чтобы провести встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Кабмина Денисом Шмыгалем.

Стоит отметить, что несколько дней назад Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24 анонсировал визит в Киев.

Политик тогда заявил, что поездка должна состояться "в ближайшие дни".

Кроме того, сообщается, что 21 января Дональд Туск встретился с польским президентом Анджеем Дудой, чтобы обсудить детали и характер визита в Украину.

Для нас обоих, поскольку президент был очень активно вовлечен, ситуация в Украине и на фронте вопрос номер один. Это вопрос польской безопасности, – заявил премьер-министр Польши. Поделиться

Как удалось узнать журналистам, в Киеве Дональд Туск намерен обсудить ситуацию на польско-украинской границе.

Что известно о позиции Дональда Туска касательно Украины

Новый глава польского правительства является проукраинским политиком, который всячески поддерживает наш народ на фоне российского вторжения.

Он неоднократно критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого и его команду за то, что они не повлияли на решение проблемы блокады на польско-украинской границе.

Уже при его правлении официальная Варшава смогла договориться с перевозчиками о деблокаде границы.

Несмотря на это, Дональд Туск предупреждает, чтобы для него в приоритете интересы своей страны, которые он не будет игнорировать ради комфорта Киева.