Новый премьер Польши Дональд Туск приехал в Киев ― фото
Категория
Политика
Дата публикации

Новый премьер Польши Дональд Туск приехал в Киев ― фото

Дональд Туск
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Утром 22 января новоизбранный польский премьер-министр Дональд Туск прибыл с официальным визитом в Украину.

Дональд Туск уже в Киеве: первые подробности

Канцелярия польского премьера опубликовала фото Дональда Туска на киевском железнодорожном вокзале и отметила, что политик прибыл в столицу Украины, чтобы провести встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой Кабмина Денисом Шмыгалем.

Стоит отметить, что несколько дней назад Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24 анонсировал визит в Киев.

Политик тогда заявил, что поездка должна состояться "в ближайшие дни".

Кроме того, сообщается, что 21 января Дональд Туск встретился с польским президентом Анджеем Дудой, чтобы обсудить детали и характер визита в Украину.

Для нас обоих, поскольку президент был очень активно вовлечен, ситуация в Украине и на фронте вопрос номер один. Это вопрос польской безопасности, – заявил премьер-министр Польши.

Как удалось узнать журналистам, в Киеве Дональд Туск намерен обсудить ситуацию на польско-украинской границе.

Что известно о позиции Дональда Туска касательно Украины

Новый глава польского правительства является проукраинским политиком, который всячески поддерживает наш народ на фоне российского вторжения.

Он неоднократно критиковал своего предшественника Матеуша Моравецкого и его команду за то, что они не повлияли на решение проблемы блокады на польско-украинской границе.

Уже при его правлении официальная Варшава смогла договориться с перевозчиками о деблокаде границы.

Несмотря на это, Дональд Туск предупреждает, чтобы для него в приоритете интересы своей страны, которые он не будет игнорировать ради комфорта Киева.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск приедет в Киев на переговоры с Зеленским — известна цель
Дональд Туск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
РФ может напасть на Европу через несколько лет — Туск
Дональд Туск
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Туск заявил об антиукраинской политике предыдущего правительства Польши
Дональд Туск

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.