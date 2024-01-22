Новий прем'єр Польщі Дональд Туск приїхав до Києва ― фото

Вранці 22 січня новообраний польський прем'єр-міністр Дональд Туск прибув з офіційним візитом в Україну.

Дональд Туск уже в Києві: перші подробиці

Канцелярія польського прем’єра опублікувала фото Дональда Туска на київському залізничному вокзалі та зазначила, що політик прибув до столиці України, щоб провести зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським та главою Кабміну Денисом Шмигалем.

Варто зазначити, що декілька днів тому Дональд Туск в інтерв’ю телеканалу TVN24 анонсував свій візит до Києва.

Політик тоді заявив, що поїздка повинна відбутися «найближчими днями».

Окрім того, наголошується, що 21 січня Дональд Туск зустрівся із польським президентом Анджеєм Дудою, щоб «обговорити деталі і характер» візиту до України.

Для нас обох, оскільки президент був дуже активно залучений, ситуація в Україні та на фронті є питанням номер один. Це питання польської безпеки, - заявив прем’єр-міністр Польщі. Поширити

Як вдалося дізнатися журналістам, у Києві Дональд Туск має намір обговорити ситуацію на польсько-українському кордоні.

Що відомо про позицію Дональда Туска щодо України

Новий глава польського уряду є проукраїнським політиком, який всіляко підтримував наш народ на тлі російського вторгнення.

Він неодноразово критикував свого попередника Матеуша Моравецького та його команду за те, що вони не сприяють розв’язанню проблеми блокади на польсько-українському кордоні.

Уже за його правління офіційна Варшава змогла домовитися з перевізниками про деблокаду кордону.

Попри це, Дональд Туск попереджає, щоб для нього у пріоритеті інтереси власної країни, які він не буде ігнорувати заради комфорту Києва.