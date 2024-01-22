Туск оголосив про новий оборонний пакет та кредит для України

22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про те, що Варшава надасть Україні новий оборонний пакет для ефективного спротиву Росії.
Відомі результати візиту Дональда Туска до Києва
Глава польського уряду прибув до української столиці з офіційним візитом вранці 22 січня.
Він уже зустрівся з главою держави Володимиром Зеленським.
Під час перемовин Дональд Туск офіційно підтвердив, що Варшава виділяє Україні новий оборонний пакет для стримування армії РФ.
Український лідер уже поділився відео зустрічі з прем'єр-міністром Польщі та розкрив деталі їхніх домовленостей.
Також відомо, що Дональд Туск маж намір провести переговори з українським колегою Денисом Шмигалем.
Позиція Дональда Туска щодо України. Що важливо знати
Новий глава польського уряду є проукраїнським політиком, який всіляко підтримував наш народ на тлі російського вторгнення.
Він неодноразово критикував свого попередника Матеуша Моравецького та його команду за те, що вони не сприяють розв’язанню проблеми блокади на польсько-українському кордоні.
Уже за його правління офіційна Варшава змогла домовитися з перевізниками про деблокаду кордону.
Попри це, Дональд Туск попереджає, що для нього у пріоритеті інтереси власної країни, які він не буде ігнорувати заради комфорту Києва.
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