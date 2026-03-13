"Твое имя — Скала". Двейн Джонсон публично поддержал украинских воинов

Звезда Голливуда Двейн "Скала" Джонсон обратился к украинским защитникам из 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Он выразил свое восхищение несокрушимостью и мужеством воинов и призвал их сражаться дальше.
Главные тезисы
- Джонсон еще раз дал понять, что он на стороне Украины.
- Актер записал обращение к командиру подразделения Юрия "Скале" Гаркавому.
Двейн Джонсон поражен мощью украинской армии
Американский актер поддержал украинских героев и обратился к командиру подразделения Юрия "Скеле" Гаркавому.
По словам Джонсона, он слышал о том, что командир является его фанатом.
Актер искренне поблагодарил украинского командира за лидерство и поддержал других защитников.
По словам звезды, он действительно мечтает потренироваться с украинским командиром в своем зале.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-