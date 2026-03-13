"Твое имя — Скала". Двейн Джонсон публично поддержал украинских воинов

Звезда Голливуда Двейн "Скала" Джонсон обратился к украинским защитникам из 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины. Он выразил свое восхищение несокрушимостью и мужеством воинов и призвал их сражаться дальше.

Двейн Джонсон поражен мощью украинской армии

Американский актер поддержал украинских героев и обратился к командиру подразделения Юрия "Скеле" Гаркавому.

По словам Джонсона, он слышал о том, что командир является его фанатом.

От одной "Скалы" к другой. Брат, я посылаю тебе любовь из "железного рая". Я только что завершил тренировку и считаю уместным отправить тебе это сообщение, потому что слышал, что ты мой фанат, и это честь для меня, — откровенно признался Двейн. Поделиться

Актер искренне поблагодарил украинского командира за лидерство и поддержал других защитников.

Мне жаль, что это выпало на твою судьбу, но ты родился для этого. Ты родился, чтобы вести за собой, потому что твое имя — Скала, — подчеркнул Двейн. Поделиться

По словам звезды, он действительно мечтает потренироваться с украинским командиром в своем зале.